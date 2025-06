El truco definitivo de un frutero para elegir la sandía más sabrosa en verano: "No podía ser de otra manera"

Con la llegada del verano y la subida de las temperaturas, muchas personas recurren a alimentos frescos, ligeros y con alto contenido en agua para sobrellevar el calor. Entre las frutas más consumidas durante esta época destaca la sandía, un clásico que no solo es refrescante, sino también nutritivo. Rica en agua, vitaminas y antioxidantes, la sandía se ha consolidado como una de las opciones favoritas para hidratarse de forma natural, siendo habitual en meriendas, ensaladas o incluso como ingrediente en bebidas frías.

Su elevado contenido en agua -más del 90 %- la convierte en una aliada ideal para combatir la deshidratación, al tiempo que proporciona una sensación de saciedad sin un gran aporte calórico. Además, contiene licopeno, un antioxidante natural presente también en el tomate, que ha sido relacionado con beneficios para la salud cardiovascular y la protección frente a los efectos del sol en la piel.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, no siempre es fácil acertar a la hora de elegir una buena pieza. El exterior de esta fruta puede resultar engañoso y muchos consumidores se preguntan qué criterios seguir para asegurarse de que está madura, dulce y en su punto justo de consumo. Ante esta duda recurrente, un frutero conocido en redes sociales como @fruterotiktotekro ha compartido en su cuenta de TikTok un consejo práctico para seleccionar correctamente una sandía.

"Hay dos tipos de sandía"

El vídeo, que ya supera los 25.000 "me gusta" y acumula cientos de comentarios, se ha viralizado rápidamente. El creador de contenido comienza afirmando: "Que no has elegido una sandía buena en tu vida, que todas te salen sosas o pasadas o arenosas, para eso la vida ha puesto este vídeo en tu camino."

"Hay dos tipos de sandías en la vida", continúa, "las hembras, con este culo pequeño, y los machos con este culo mucho más grande. Ahora solo hay que adivinar cuál de las dos es la mejor y, como no podía ser de otra manera, la hembra siempre gana." El frutero procede a abrir y probar la sandía elegida a modo de demostración.

Además de este llamativo criterio basado en la forma del extremo de la fruta, hay otros aspectos que los expertos recomiendan observar. Entre ellos destacan la mancha amarilla o "del suelo", que indica que ha madurado correctamente al sol. Si es blanca o verdosa, es probable que se haya recolectado antes de tiempo. También es relevante prestar atención al sonido al golpearla: un sonido hueco suele ser indicio de buena maduración. Si la sandía se siente pesada para su tamaño, es señal de que está llena de agua, así como la uniformidad de la piel, una superficie brillante y sin cortes es preferible, es un buen indicativo.