El truco desconocido de las ventanas para ponerlas en "modo invierno"

Las ventanas son un elemento imprescindible en el hogar. La diferencia entre unas buena ventanas y unas antiguas o de mala calidad puede verse reflejado en las facturas energéticas, entrada de humedad en casa, mayor ruido de fuera. Un mal aislamiento térmico hace que notemos como el aire o el frío que viene del exterior entra por la ventana con solo acercarnos un poco a ella. Pero antes de cambiar las ventanas mira ver si tienen este pequeño detalle.

¿Qué es el modo invierno/verano de una ventana?

Aunque mucha gente no lo sabe, muchas ventanas abatibles modernas, especialmente las de aluminio con herraje europeo,Es un truco sencillo que puede mejorar notablemente el confort en casa y, además ayudar a ahorrar energía .

En el lateral de la hoja de la ventana, donde encaja el cierre, suele haber un pivote de bloqueo. A simple vista parece un tornillo normal, pero si te fijas bien verás que no es completamente redondo, sino ovalado o excéntrico.

Esa forma no es casual: al girarlo cambia la presión con la que la ventana ajusta contra el marco cuando cierras.

En verano , se recomienda una presión menor. Permite que la ventana "respire" un poco más, lo que puede ayudar a evitar condensaciones y mejorar la ventilación natural.

En invierno, es mejor una presión mayor, para conseguir un cierre más hermético y evitar que entre aire frío

Cómo se ajusta: solo necesitas una llave Allen

1. Localiza el pivote excéntrico (está junto al cierre principal)

2. Introduce la llave Allen del tamaño adecuado

3. Gira el pivote

Si colocas la marca hacia el interior del perfil, aumentas la presión (modo invierno)

Si la giras hacia fuera, disminuyes la presión (modo verano)

: notarás que no da un giro redondo, porque la pieza es ovalada

Cierra la ventana después del ajuste y comprobarás que aprieta más o menos según la posición .

Si aún ajustando entra el aire

Este truco es útil para afinar el cierre, pero no soluciona defectos de instalación. Si notas que se cuela mucho el aire incluso con el modo invierno activado, lo más probable es que:

La ventana no esté bien sellada o nivelada

Haya puentes térmicos en la obra

O el montaje no esté correctamente terminado

En una obra nueva, este tipo de fallos no pasaría las pruebas de estanqueidad al agua y al aire que exige la normativa, y un perito lo detectaría rápidamente.

Un ajuste útil, pero no milagroso

Regular el modo invierno/verano es un pequeño truco que puede mejorar notablemente la eficiencia y el confort térmico de tu hogar. Sin embargo, no sustituye a una instalación profesional ni arregla defectos estructurales del marco o la obra.

Si notas filtraciones de aire, conviene llamar a un especialista para revisar el montaje completo.