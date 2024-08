El truco viral para limpiar la fregona con el que ahorrarás dinero

Mantener una limpieza adecuada en el hogar no solo implica pasar el paño, barrer o fregar: también es crucial asegurarse de que los instrumentos de limpieza que utilizamos para estas tareas estén en óptimas condiciones. Por ejemplo, utilizar una fregona sucia puede ser contraproducente, dejando suelos menos higiénicos y esparciendo gérmenes en lugar de eliminarlos. Por ello, es fundamental saber cómo limpiar, no solo a nivel superficial, y mantener estos utensilios de manera adecuada.

En el caso de las fregonas, resulta esencial que estén limpias para una limpieza efectiva. Las que no se limpian adecuadamente pueden acumular bacterias, malos olores y manchas. Usar una fregona sucia no solo reduce la eficacia de la limpieza, sino que también puede incrementar la proliferación de microorganismos no deseados.

Pero no es importante solo utilizar productos adecuados, sino también emplear técnicas correctas de fregado. Se recomienda comenzar barriendo o aspirando el suelo para eliminar polvo y partículas grandes. Luego, utilizando una solución de limpieza adecuada, pasar la fregona por secciones, en movimientos de "S" para evitar pasar por áreas ya limpiadas. Enjuagar y escurrir la fregona frecuentemente durante el proceso también es esencial para evitar la redistribución de la suciedad.

El truco viral para limpiar la fregona

Un método efectivo y económico para limpiar a fondo una fregona implica el uso de quitamanchas con oxígeno activo y vinagre de limpieza. Aquí se detalla el proceso:

1. Preparación de la solución de limpieza: llena un cubo con agua caliente.

2. Añadir quitamanchas y vinagre: agrega un cacito de quitamanchas con oxígeno activo al agua, junto con un buen chorro de vinagre de limpieza.

3. Sumergir y agitar la fregona: coloca la fregona en el cubo y agítala vigorosamente. Notarás cómo las manchas comienzan a desaparecer casi de inmediato.

4. Escurrir y enjuagar: finalmente, escurre bien la fregona. El agua del cubo se oscurecerá, indicando la eliminación de la suciedad acumulada.

Este procedimiento no solo deja la fregona como nueva, sino que también contribuye a prolongar su vida útil, ahorrando dinero y reduciendo residuos a largo plazo. El quitamanchas con oxígeno activo ayuda a eliminar las bacterias y gérmenes, mientras que el vinagre de limpieza desodoriza y combate los malos olores.

Atención a las bayetas

De igual manera, las bayetas sucias pueden generar un efecto contraproducente. Para mantenerlas en condiciones óptimas, es necesario desinfectarlas regularmente. Un truco sencillo y económico es sumergirlas en un recipiente con agua caliente, medio vaso de vinagre de limpieza y un chorrito de oxígeno activo, dejándolas en remojo toda la noche. Este tiempo permite que la mezcla actúe sobre la suciedad acumulada. Al día siguiente, notarás que el agua ha cambiado de color, señal de que la solución ha absorbido la suciedad. Tras escurrir las bayetas, estarán listas para su uso, como si fueran nuevas.