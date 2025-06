La UCO sitúa a un 'criptobro' canario vinculado a Arbistar en la cima de la nueva pirámide

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa en la cúspide de la presunta estafa piramiral de la que han sido víctimas unos 15.000 inversores en 30 países a través de la plataforma FX Winning a David Merino, un 'criptobro' canario al que vincula con el mayor fraude de este tipo juzgado hasta la fecha en España, el caso Arbistar.

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) no figura entre los cinco personas detenidas esta semana por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por la presunta estafa, pero sí en la historia mercantil de las sociedades en la órbita de FX Winning y, con un papel central, en el atestado de la UCO.

A lo largo de sus 444 páginas, el informe con las conclusiones de la investigación policial lo menciona casi 700 veces, entre otras cosas, porque, para la UCO, es "el líder y principal ideólogo de la organización criminal, enfocada en la comisión de una estafa piramidal en el marco de las criptomonedas y en blanqueo de los fondos generados".

"David Merino asume las funciones de dirección, en casi todos los casos desde la sombra, utilizando diversas y complejas estructuras societarias, nacionales e internacionales, así como complejas maniobras de transacciones con criptomonedas, todo ello con la finalidad de diluir su presencia y control sobre la organización criminal", aseguran los investigadores de la Guardia Civil.

Fue, de hecho -recuerdan-, "el fundador, director y único accionista de FX Winning", la plataforma de criptomonedas que podría haber provocado pérdidas de más de 460 millones de euros a 15.000 inversores en una larga lista de países que incluye a Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Ecuador, Francia y Australia, entre otros. Solo en España la UCO habla de medio millar de perjudicados.

Según la Guardia Civil, Merino es "el líder" de toda la trama, "la persona que asume el rol imprescindible de dirección y planificación de la actividad delictiva desarrollada por la organización desde el inicio de la misma, es decir, desde el año 2020, tanto en la confección y ejecución de la estafa como del posterior blanqueo de capitales de los fondos provenientes del hecho delictivo".

¿Por qué no está detenido? El informe policial no lo aclara de forma expresa, sí aporta una explicación indirecta: se mueve fuera de España y, según sus informaciones, habría fijado su residencia en Emiratos Árabes Unidos. Está en Dubai, desvela el juez en los autos de prisión dictados contra dos de sus presuntos socios.

Además, añaden los investigadores, sabe moverse "en jurisdiciones opacas o poco colaborativas", como Hong Kong, donde se registró la constitución de FX Winning el 7 de abril de 2020, con él como director, aunque un año después, en julio de 2021, renunció al cargo y vendió sus acciones con "la presunta estafa ya en funcionamiento".

Sin embargo, la UCO sostiene que pilotaba "en la sombra" con toda la trama societaria de FX Winning (con firmas como We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours o The Billion Enterprises), "planificaba" operaciones desde países como Estonia, Estados Unidos y Reino Unido y habría recibido "más de 4.000 bitcoíns y más de 3,3 millones de euros en transferencias bancarias, provenientes de la estafa, que a fecha de este informe permanecen ocultos".

El procedimiento que ahora dirige la Audiencia Nacional no es su único problema con la Justicia por los movimientos de FX Winning. Según la UCO, Merino también tiene "causas civiles abiertas en Estados Unidos", porque su plataforma de inversión en criptomonedas también habría operado y tenido oficinas abiertas en Florida.

La Guardia Civil lo relaciona con otros criptoescándalos, como el de Algoirithms Group y, sobre todo, el de Arbistar, el mayor presunto fraude con criptomonedas juzgado hasta la fecha en España, con 1.900 millones de euros esfumados, según la Fiscalía, y 32.000 afectados.

La Audiencia Nacional lo dejó listo para sentencia el pasado 4 de junio. Merino no se sentó en el banquillo en ese juicio, pero la UCO defiende que "está vinculado" con Arbistar, que "publicitó" en 2022 su lanzamiento y que, en la antigua página web de esa firma, "aparece como uno de los fundadores y como CEO -consejero delegado o director- de la referida sociedad, en unión de las personas que en su momento participaron de la estafa piramidal".

Como Arbistar, que operaba desde Tenerife, FX Winning también abrió sus oficinas en España en Canarias, en concreto en la calle Torres de Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad natal de Merino.

Solo que -siempre según la Guardia Civil- FX Winning podría ser una versión refinada de Arbistar: "Se han observado vínculos de David Merino con otras macroestafas relacionadas con criptomonedas, como son Arbistar y Algorithmics Group", argumenta, "de lo cual se puede desprender que David Merino habría adaptado y perfeccionado el funcionamiento de FX Winning, dada su experiencia previa en otras estafas y negocios con características similares, haciendo de este tipo delictivo su modus vivendi", informa Efe.