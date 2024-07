El último superéxito de Mercadona para frenar el envejecimiento alrededor contorno de ojos

La empresa valenciana continua en su empeño por potenciar aún más una de sus secciones más aclamadas por sus fieles clientes, esto es, Deliplus. Mercadona lanza el nuevo folleto de novedades de 'La Perfumería' para este mes de julio con una selección de productos de belleza y cosmética inspirados en las firmas de maquillaje de lujo más reconocidas del mercado, no solo en España, sino también a nivel nacional. Este es el caso, por ejemplo, de los cuatro fluidos iluminadores, de cobertura impecable y acabado luminoso por cinco euros.

Sorprenden puesto que a la hora de aplicarse estos cosméticos, de una sorprendente cobertura fluida, todos ellos incorporan una esponja en forma de aplicador que facilita su uso y consigue una piel de aspecto natural. A todo ello se le suma su capacidad para ofrecer una aplicación suave y uniforme. Sin embargo, la cadena de distribución alimentaria más conocida en nuestro país le cede ahora el turno a las nuevas cápsulas de retinal para combatir arrugas, bolsas, ojeras y patas de gallo.

Cómo funcionan las nuevas Cápsulas Retinal de Deliplus

No cabe duda de que el contorno de los ojos suele ser una de las grandes preocupaciones estéticas y es que, a decir verdad, no es fácil dar con la tecla a la hora de cuidar de su fina capa de piel. Es por ello por lo que la marca blanca de belleza y cosmética de Mercadona apuesta por el retinal, con A, que no retinol.

Gracias a su textura ligera con un acabado sedoso, las Cápsulas monodosis contribuyen a la reducción de las las arrugas, atenúan las líneas de expresión y estimulan la producción de colágeno de la piel en el contorno de los ojos. Pero, ¿qué es el Retinal? Pues bien, tal y como explica la compañía presidida a día de hoy por Juan Roig, funciona como "un potente derivado de la Vitamina A con acción antiedad intensiva que mejora las arrugas y la hidratación de la piel".

Se trata de cápsulas monodosis indicadas para minimizar arrugas y líneas de expresión, al contener retinal ya hemos visto que los resultados son visibles en poco tiempo al ser un ingrediente más rápido y potente que el retinol.

Otra de las novedades tiene que ver con el formato de cápsulas monodosis es cada vez más popular por su facilidad para utilizarlo y transportarlo. Además, al estar selladas herméticamente los ingredientes están protegidos de factores externos como el aire y la luz, de esta manera de mantienen frescos y potentes hasta su uso siendo así más eficaces.

¿Qué diferencia hay entre el retinal y el retinol?

A pesar de ser menos conocido que el retinol (y menos agresivo, ya que irrita menos la piel, por lo que es el mejor aliado de las pieles sensibles), el retinal cada vez es más usado en pieles seborreicas y con tendencia acneica, gracias a su actividad antibacteriana. En cuanto a su modo de aplicación, debemos hacerlo por la noche, antes de ir a dormir y subiendo la dosis de forma progresiva, una vez que comprobemos nuestro nivel de tolerancia.

Aunque está mucho más metabolizado que el retinol, el retinal sirve para lo mismo que este compuesto, pero consigue unos resultados visibles en menos tiempo. Ambos consiguen una acción antiedad intensiva, regeneran la piel, favoreciendo la creación de colágeno y elastina y disminuyen la acción inflamatoria de lo melanocitos. Los expertos coinciden en que el retinal es más eficaz que el retinol porque su proceso conversivo es más corto, mientras que el retinol tiene que convertirse en retinal y, más tarde, en ácido retinoico, el retinal tiene una fase menos.