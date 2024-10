La única ciudad española que podría sobrevivir al fin del mundo

Gracias a series y videojuegos como The Walking Dead o The Last of Us, hoy tenemos una imagen bastante vívida de cómo sería enfrentarse a un apocalipsis zombi. Aunque esta posibilidad aún pertenece al terreno de la ficción, estudios y expertos han comenzado a señalar las zonas del mundo más seguras si un evento de esta magnitud llegara a ocurrir. En España, por ejemplo, algunos ya se han planteado la gran pregunta: ¿Cuál es el mejor lugar para sobrevivir a un ataque zombi?

El refugio perfecto

Según varios especialistas en temas de supervivencia y hasta escritores de ciencia ficción, las Islas Canarias se presentan como la mejor opción para sobrevivir a un hipotético apocalipsis zombi. Su ubicación geográfica es la clave: al estar aisladas del continente y con un mar de por medio, el flujo de zombis sería limitado, facilitando el control de la amenaza. Además, el clima moderado y el sistema sanitario avanzado de las islas brindarían condiciones óptimas para un refugio seguro.

¿Es mejor el campo o la ciudad para sobrevivir?

Los expertos coinciden: en un apocalipsis zombi, las zonas rurales son más seguras que las ciudades. Según compartió Traveler, Diego de la Concepción, creador de Survival Zombie, argumentó que las áreas rurales ofrecen mayor protección debido a la geografía y menor densidad de población. El ilustrador Raúlo Cáceres también apoyó esta idea, señalando que un entorno rural con acceso a agua dulce y terrenos cultivables permitiría un estilo de vida autosuficiente a largo plazo. Sin embargo, menciona que refugiarse en las Islas Canarias sería ideal por la posibilidad de usar barcos como "fortines flotantes", perfectos para quienes buscan escapar del caos.

Islas Canarias Pixabay

Otros lugares en España: refugios norteños y fortalezas medievales

Para quienes prefieren el norte, áreas como el Pirineo Aragonés y el Valle del Duero también son buenas opciones. Con paisajes fríos y estructuras medievales fortificadas, estas zonas presentan ventajas estratégicas: los zombis tendrían dificultad para moverse entre montañas y caminos nevados, y los castillos antiguos podrían servir como refugios seguros.

Sobrevivir en la ciudad: ¿es posible?

Para aquellos que no puedan salir de las ciudades, algunos puntos estratégicos podrían ser clave para sobrevivir. Lugares con acceso a comida enlatada, agua y espacio para establecer barreras.

Kit de Supervivencia: ¿qué llevar en el apocalipsis zombi?

Si algún día nos enfrentáramos a esta situación, los expertos sugieren llevar lo esencial para resistir y no perder la cabeza: víveres, agua y una linterna.