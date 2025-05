Varios coches acaban averiados por repostar en esta gasolinera de bajo coste: "El 70% era agua"

Repostar en una gasolinera cara de marca reconocida o en una de bajo coste. Esa es la pregunta que se hacen todos los conductores cuando el depósito se acerca al mínimo. Sobre este tema han circulado mitos durante toda la vida, sobre todo en relación a la calidad del combustible.Isabel Muramunt, que trabaja como responsable comercial de la empresa Petromiralles, resolvió la duda: "El gasoil viene todo del mismo sitio".

Sin embargo, no es exactamente igual. La diferencia, pese a ser totalmente legal y reconocido, está en los aditivos. La experta afirma lo siguiente sobre las gasolineras de bajo coste: "Venden el mismo producto, pero básico". Por tanto, repostar en este tipo de gasolineras no debería suponer ningún problema para el coche. En cambio, varios conductores han denunciado una estación de servicio de bajo coste en la localidad valenciana de Alaquàs después de que sus coches sufrieran averías.

¿Por qué han sufrido estos coches averías al repostar?

Los conductores denuncian una estafa de esta estación de servicio, de una conocida cadena de gasolineras de bajo coste porque el combustible era un 70% agua y solo un 30% carburante, según revela 'À Punt Noticies'. Es habitual que el carburante lleve algo de agua, pero en una proporción mínima y por la condensación, que tiene lugar en los depósitos donde se almacena antes de que se produzca el repostaje, que esta vez no transcurrió de forma habitual.

Varios afectados dieron su testimonio al mencionado programa de noticias: "Yo reposté el 24 y el 25 me dio error de combustible. Mi vehículo tiene dos años, lo llevé al taller y me dijeron que la gasolina tenía agua". Se calcula que puede haber al menos unos 30 afectados, que afrontan una reparación costosa. Esta víctima comentaba el gasto aproximado: "Me han dejado un presupuesto abierto, de 600 euros para arriba". Denuncian que la empresa no les contesta y algunos acumulan los problemas: "Somos afectados de la Dana, el coche tiene tres meses", afirmaba otra afectada.

La respuesta de la empresa

"No se han negado, pero no contestan", explicaba una víctima. Por tanto, según las informaciones, la gasolinera admite lo sucedido, pero reconoce no tener claro el origen de esta enorme cantidad de agua que hay en los depósitos. Se está estudiando la posible causa desde diferentes puntos, pero las víctimas han denunciado por estafa. La causa podría ser una filtración, pero no hay nada confirmado. Las víctimas reclaman los daños y piden que se cubra el coste de las reparaciones, nada económicas como explicaba la afectada. Permanece cerrada a expensas de que se resuelva.

¿Cómo afecta el agua en la gasolina al coche y qué se debe hacer?

La presencia de agua en la gasolina puede provocar serios problemas en el motor del vehículo, como fallos de encendido, pérdida de potencia, dificultad para arrancar y una combustión deficiente, ya que el agua no se quema como lo hace la gasolina y altera el funcionamiento del sistema. Ante esta situación, lo mejor es no encender el motor y llevar el coche a un taller, donde podrán vaciar el depósito y limpiar todo el sistema de combustible. Si la cantidad de agua es mínima, también se puede recurrir al uso de un aditivo secante específico para eliminarla.