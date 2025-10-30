Viaja por Europa gratis: cómo conseguir uno de los 40.000 bonos de tren para jóvenes

La Comisión Europea ha lanzado una iniciativa para que jóvenes de 18 años pueden explorar Europa en tren durante un mes, con todos los gastos cubiertos, con el objetivo de fomentar su sentido de pertenencia a la Unión Europea. Se pondrán a disposición un total de 40.000 bonos de viaje gratuitos.

Esta convocatoria se enmarca en el cuarenta aniversario del Acuerdo de Schengen, que supuso la eliminación de los controles en las fronteras interiores de 29 países europeos y permitió la libre circulación de personas.

Pueden participar jóvenes de la Unión Europea y países asociados al programa Erasmus+, incluidos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía. Las solicitudes se realizan a través del Portal Europeo de la Juventud.

Quienes resulten seleccionados recibirán un pase de tren gratuito para viajar por Europa durante un máximo de 30 días, en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2026 y el 31 de mayo de 2027.

Los participantes podrán diseñar propias rutas o inspirarse e itinerarios ya existentes. En la edición pasada, España presentó un total de 45.860 solicitudes y se concedieron 6.980 bonos.