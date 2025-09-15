Videos falsos creados con IA generan una violencia inusitada entre turcos y marroquíes en los Países Bajos

Videos falsos creados con Inteligencia Artificial han generado una gran violencia en las ciudades neerlandesas de Beverwijk y Haarlem entre grupos de jóvenes de origen turco y marroquí, lo que requirió una intervención urgente de las fuerzas de seguridad.

Videos impactantes que documentaban escenas de violencia y tortura circularon en plataformas digitales, junto con videos fabricados con técnicas de inteligencia artificial, que incluían explosiones falsas y amenazas de tiroteos en escuelas, lo que sembró el pánico entre las comunidades locales.

Las autoridades neerlandesas se vieron obligadas a cerrar las escuelas secundarias de Beverwijk y Heemkerk como medida de precaución tras hacerse tangible la amenaza tanto en el terreno como en línea. Esta decisión aumentó el miedo entre la población y dio a los perpetradores una sensación de influencia y la capacidad de desestabilizar el orden público, subrayan medios marroquíes.

Expertos en medios digitales advierten de que el uso de inteligencia artificial para producir contenido visual realista genera inseguridad y dificulta la labor de las autoridades competentes. Plataformas como TikTok y Snapchat han acelerado la circulación de estos vídeos y hace casi imposible controlar su contenido y detener su propagación.

En cuanto a las medidas de seguridad, la policía neerlandesa anunció la detención de tres jóvenes en relación con los recientes incidentes. Uno de ellos es un hombre de 19 años de Beverwijk que fue arrestado durante un control preventivo; el otro es un menor de Haarlem que fue detenido durante un control rutinario; y el otro es un hombre de 20 años de Heemkerk que fue acusado de difundir noticias falsas e incitación en línea.