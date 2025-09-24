WhatsApp y Twitch, entre las plataformas que podrían ser también prohibidas para menores en Australia

Plataformas como WhatsApp, Roblox o Discord y diversas 'apps' de citas podrían entrar en la lista de redes sociales prohibidas a menores de 16 años en Australia a partir del próximo 10 de diciembre, según informó la cadena pública ABC.

Esta medida forma parte de una de las legislaciones de internet más estrictas del mundo.

La iniciativa se suma al veto ya confirmado para menores de 16 años de redes sociales como Facebook, Instagram -ambas de Meta-, Snapchat, TikTok, X y YouTube.

Ahora, el organismo independiente del Gobierno australiano encargado de promover la seguridad digital, eSafety, ha iniciado contactos con otras 16 empresas para solicitar una "autoevaluación" que determine si su servicio cumple o no con la normativa, aprobada el pasado noviembre en el Senado, informa Efe.

Entre las compañías contactadas figuran figuran Meta, ahora por WhatsApp; Amazon, por Twitch; y Match, operadora de más de 45 'apps' de citas como Tinder y Hinge.

El regulador advirtió que esta es solo una lista inicial y que podría ampliarse, aunque no todas las plataformas evaluadas terminarán necesariamente siendo incluidas en la prohibición.

La nueva regulación establece que las plataformas digitales deberán aplicar controles efectivo para restringir el acceso a sus servicios a menores de 16 años. De no hacerlo, podrían enfrentarse a sanciones.

Las directrices detalladas para implementar la medida fueron publicadas por el Gobierno australiano el pasado 16 de septiembre y se prevé que entren en vigor a finales de este año.