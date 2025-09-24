El envejecimiento y la cronicidad dibujan un horizonte sanitario nada sencillo en nuestro país. Y en ese horizonte, la tecnología se convierte en un factor determinante para que la balanza se equilibre, capaz de agilizar los tiempos y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Pero también capaz de generar un gran impacto en la economía de nuestro país.

En concreto, la tecnología sanitaria aporta un valor añadido directo de 5.100 millones de euros a la economía española, a los que se suman otros 6.400 millones de euros de valor añadido indirecto, para un total de 11.600 millones de euros. En concreto, cada euro empleado por esta industria en su actividad genera 1,27 euros adicionales al país. Su influencia como motor económico y de progreso para la sociedad viene determinado también por las positivas cifras que presenta esta industria en términos de facturación (superando los 12.000 millones de euros anuales y 5.000 millones en exportaciones), empleabilidad e inversión en I+D+i.

Estos datos han sido expuestos por Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, durante el Seminario de Periodistas 2025 organizado los días 23 y 24 de septiembre en Toledo, y que ha contado con la participación del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, en su segunda jornada. Este encuentro ha servido para presentar una ‘fotografía’ actualizada del sector y reflexionar acerca de los retos y oportunidades de esta industria, con especial foco en el avance de la salud digital.

Por ejemplo, la industria de Tecnología Sanitaria se posiciona como sector referente en la generación de empleo de calidad, estable, y su apuesta por el talento femenino. Las empresas del sector generan, en su conjunto, más de 54.000 empleos directos (y cerca de 85.000 indirectos o inducidos), de los cuales el 96 por ciento son indefinidos y un 46% de ellos empleo femenino. En términos de inversión en capital humano, las compañías destinan 60.000 euros de media por empleado al año, un 102 % más respecto al promedio industrial nacional (29.766 euros).

Otros datos expuestos por Crespo a los medios confirman, asimismo, el liderazgo del sector en innovación, con una inversión directa y anual en España de 264 millones de euros en I+D+i y 163 nuevas patentes de tecnologías sanitarias en Europa de origen español. Esta cifra supone un incremento del 14% de los registros de patentes en el último ejercicio, situándose en el segundo puesto en el ranking nacional de registros de patentes por sectores de actividad.

“El principal propósito de nuestro sector es mejorar la salud y calidad de vida de las personas y contribuir a la eficiencia del sistema sanitario a través de la innovación tecnológica. Pero más allá del impacto directo en la Sanidad, los datos de inversión y empleabilidad arrojan una visión completa de la relevancia que tienen nuestras compañías para el avance del país y la sociedad”, ha valorado Crespo en el encuentro mantenido con los medios.