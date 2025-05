Jamie Dimon, CEO de JPMorgan: "El Bitcoin es un esquema Ponzi, resulta tan inútil como tener una roca de mascota"

"El Bitcoin es un esquema Ponzi". Esta frase no la ha pronunciado un cualquiera, sino Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, una de las compañías financieras más importantes del mundo. Lo ha hecho en una reciente entrevista, en la que también afirmó que la criptomoneda "no tiene valor intrínseco" y que es "es usada frecuentemente por traficantes sexuales, lavadores de dinero o secuestradores informáticos".

Sus declaraciones pueden ser acertadas o erróneas, pero desde luego resultan coherentes con lo que lleva pensando de la criptomoneda desde hace años. Nunca le ha gustado, y se ha encargado de dejarlo claro en sus entrevistas, como cuando en 2017 la tachó de fraude y afirmó que despediría a cualquier empleado que tradease con ella.

"El Bitcoin no tiene nada de valor"

El Bitcoin no para de subir. La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump ha aupado la criptomoneda a máximos históricos debido a su apoyo indirecto a las criptomonedas. En el momento en el que se escriben estas líneas, su valor supera los 103.000 dólares.

La divisa cada vez suma más apoyos, pero no el de Jamie Dimon. El director ejecutivo de JPMorgan no confía en ella, y quiere que todo el mundo lo sepa. Por ello, en su reciente entrevista para la CBS ha vuelto a criticarla.

Para él, el Bitcoin es "un esquema Ponzi" y resulta "tan inútil tener una roca de mascota". No obstante, también opina que, tarde o temprano, las monedas digitales se acabarán imponiendo y que su postura no es en contra de lo cripto.

Vamos a tener algún tipo de moneda digital en algún momento. No estoy en contra de lo cripto, pero el Bitcoin no tiene valor intrínseco"

Posteriormente, criticó duramente al Bitcoin: "Es usado frecuentemente por traficantes sexuales, lavadores de dinero y hackers secuestradores informáticos (ransomware). Simplemente, no me siento bien usando Bitcoin. Aplaudo que tengas la posibilidad de comprarlo o venderlo, al igual que tienes el derecho de fumar, pero no creo que debas fumar".

Bitcoin nació en 2008 de la mano de Satoshi Nakamoto, un personaje enigmático cuya identidad sigue siendo un misterio. Concebido como una alternativa al sistema financiero tradicional, su tecnología blockchain permite transacciones sin bancos, lo que lo convirtió en un símbolo de libertad económica para algunos y en una amenaza especulativa para otros. Desde su primera transacción en 2009, ha generado tanto entusiasmo como rechazo.

Mientras algunos lo ven como el futuro del dinero y una herramienta de empoderamiento financiero, otros lo consideran una burbuja especulativa sin respaldo real. Su uso en actividades ilícitas y la falta de regulación han generado críticas desde gobiernos y bancos centrales, que advierten sobre el riesgo de invertir en un activo tan volátil y susceptible a colapsos repentinos. Jamie Dimon parece situarse entre los segundos.