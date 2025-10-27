El accesorio más absurdo (y útil) de IKEA: la cama en miniatura para tu móvil que te castiga si no duermes bien

No es noticia que IKEA fabrique una cama, pero sí que sea de miniatura, para un móvil y te premie por dejar ahí el dispositivo durante 7 horas por una semana. La fabricante de muebles sueca ha diseñado una cama que tienes que dejar en la mesilla de noche y, encima de ella, tu móvil. No solo es un adorno estético, sino que te recompensa si lo haces durante todo tu sueño. Su nombre es Phone Sleep Collection.

Este curioso producto que ha lanzado la marca europea regala un cupón de 27 dólares si el móvil permanece ahí durante 7 horas seguidas en 7 noches seguidas. Eso sí, de momento solo se encuentra disponible en Emiratos Árabes Unidos.

Un reto con premio

La Phone Sleep Collection está disponible, por ahora, únicamente en los Emiratos Árabes Unidos. La regalan a quien compre por 750 dirhams o más (equivalente a 200 euros) en su Complete Sleep Collection.

Funciona mediante un chip NFC integrado en la estructura de la cama, que se comunica con la aplicación oficial de IKEA, disponible para Android y iPhone. Al colocar el teléfono sobre ella, la app detecta que el dispositivo “descansa”, registrando cuántas horas pasa sin usarse. Si alcanza el mínimo de siete horas durante una semana completa, el usuario obtiene un cupón —alrededor de 100 dirhams, unos 27 euros— para gastar en tienda.

El objetivo es crear un pequeño ritual que recuerde a los usuarios que desconectar también forma parte del descanso. IKEA quiere que su cama para móviles actúe como una barrera contra el doomscrolling, ese [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/sociedad/vamping-habito-nocturno-que-afecta-jovenes-p7m_2025040167eb6726f150400001beccb6.html|||hábito de pasar minutos —o horas— deslizando el dedo por redes sociales antes de dormir]]. El propio diseño, con sábanas en miniatura y un cabecero de madera, subraya el mensaje.

Sin embargo, la iniciativa tiene sus límites. La cama no monitoriza el sueño real del usuario ni ofrece métricas avanzadas: simplemente detecta si el móvil ha permanecido inmóvil. Por eso, más que una herramienta tecnológica, es un experimento de comportamiento con tintes de marketing. Un recordatorio físico de que descansar implica dejar el teléfono a un lado.

Pese a lo anecdótico, la campaña ha llamado la atención a nivel internacional, aunque se desconoce si se expandirá más allá de Emiratos Árabes Unidos. Muchos la ven como una crítica disfrazada al vínculo emocional con los dispositivos, otros la consideran simplemente una estrategia ingeniosa para atraer a nuevos clientes. En cualquier caso: si quieres dormir mejor, deja descansar también a tu móvil.