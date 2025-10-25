Adamo amplía su última promoción: fibra de 1 Gb, 2 móviles de GB ilimitados y hasta un Amazon Echo Pop por 40 euros al mes

Adamo ha ampliado hasta el 31 de octubreuna de sus promociones más potentes. La operadora ofrecía solo hasta el 14 de octubre una tarifa con fibra de 1 Gb, 2 líneas móviles 5G de GB ilimitados y un Amazon Echo Pop de regalo por 40 euros al mes. Aunque también se le podían añadir otros extras, como fijo o móviles adicionales.

La oferta destacaba en el mercado de las telecomunicaciones porque ofrecía prestaciones potentes a un precio competitivo. Sin embargo, tenía un problema: acababa el 14 de octubre. Vista la popularidad que ha tenido, la compañía la ha ampliado hasta el 31.

Todo lo que debes saber de la tarifa

Precio definitivo de 40 euros al mes

Fibra óptica de 1 Gb

2 líneas móviles 5G de GB ilimitados

Amazon Echo Pop de regalo

Router con Wi-Fi 6

Permanencia de 12 meses

Puedes añadir fijo por 6 euros más

Puedes añadir líneas adicionales con GB ilimitados por 7 euros más

Contrátala desde la web de Adamo

El banner de la oferta en la web de Adamo Adamo

Con 1 Gb de fibra puedes descargar películas, hacer videollamadas, jugar sin cortes, y mucho más, no solo sin interrupciones, sino a toda velocidad. Además, con los GB ilimitados no tendrás que preocuparte por tu consumo. Luego está el Amazon Echo Pop, el altavoz inteligente incluido al que se le pueden dar órdenes, como poner la canción que quieras o que te diga la temperatura que hace en la calle.

Es uno de los últimos paquetes de fibra y móvil más interesantes, junto con el reciente de Jazztel que ofrece fibra de 1 Gb y 2 líneas móviles 5G ilimitadas, pero con fijo y TV, por 42 euros. También tienes las tarifas Fibra Smart de DIGI, que suelen ser las más competitivas a nivel de precio, aunque solo están disponibles en aquellas zonas donde la operadora rumana tiene desplegada su propia fibra.

Eso sí, la permanencia de la tarifa de Adamo es de 12 meses, al igual que la de Jazztel (la de DIGI son 3 meses). Eso implica que si te vas antes, deberás pagar una penalización. No es una cantidad de tiempo rara en fibra y móvil; de hecho, suele ser lo normal. Además, todas las operadoras tienen permanencia en este tipo de combinados, las únicas que no son las de Telefónica.