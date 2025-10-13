Fibra y móvil
Es una de las tarifas de fibra y móvil que ofrecen más por menos, pero solo estará disponible un par de días
No podrás contratarla cuando quieras, solo hasta el 15 de octubre
Adamo ha sacado una de las tarifas de fibra y móvil más potentes. Por 40 euros al mes ofrece fibra de 1 Gb con 2 líneas móviles 5G de GB ilimitados, junto a un dispositivo Echo Pop de Amazon de regalo. Eso sí, la oferta es flash.
Esta tarifa se llama Caaalma Total y solo estará disponible hasta el martes 14 de octubre, este incluido. Estamos hablando de una oferta flash, que tienen una duración limitada, así que no podrás contratarla cuando quieras, solo durante el tiempo que esté disponible. Puedes encontrarla en la página web de Adamo.
Pocas operadoras ofrecen estas prestaciones a ese precio
- Fibra óptica de 1 Gb
- 2 líneas móviles 5G de GB ilimitados
- Amazon Echo Pop de regalo
- Router con WiFi 6
- Permanencia de 12 meses
- Puedes añadir fijo por 6 euros más
- Puedes añadir líneas adicionales con GB ilimitados por 7 euros más
Como puedes ver, es una tarifa de fibra y móvil (con fijo opcional por un poco más) bastante potente. 1 Gb en fibra es una velocidad muy alta, con la que puedes hacer todo al instante. Por otro lado, con GB ilimitados no tendrás que preocuparte de gastar datos.
Además, viene con Amazon Echo Pop, que es un altavoz inteligente de la multinacional estadounidense al que le puedes dar órdenes, como poner música o pódcast, pero también controlar otros dispositivos del hogar, pedirle que te diga qué temperatura hace en la calle y qué vestir, e, incluso, funcionar como teléfono. Otro aspecto positivo a tener en cuanta es que puedes añadir líneas móviles de GB ilimitados por 7 euros más.
Es una de las tarifas de fibra con 2 líneas móviles ilimitadas más baratas y competentes del mercado, quitando las ofertas especiales, y exclusivas para ciertos clientes, de Movistar, Orange y Vodafone. DIGI te lo ofrece a menor precio (22 euros), pero únicamente si vives en territorios donde tiene Fibra Smart, su propia fibra desplegada. Con Finetwork puedes contratar fibra de 1 Gb con móvil de GB ilimitados por solo 29,90 euros al mes, pero luego deberás añadir otra línea.
La permanencia es de 12 meses. Esto significa que si la contratas y te vas antes de dicho plazo, deberás pagar una penalización. Es bastante normal que haya permanencia en tarifas de fibra y móvil, la tienen todas las operadoras, menos las de Telefónica.