Ahora sí: 'Wicked' llega al streaming

Se le filtraba en abril del presente año a SkyShowtime la fecha en la que la aclamada película musical Wicked, adaptación cinematográfica de la obra de Broadway del mismo nombre, que a su vez se inspira en la novela Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West de Gregory Maguire, llegaría a su plataforma de vídeo bajo demanda, y aunque resultó estar errada, ha sido tan solo por unos días.

Wicked llegó a las salas de cine de todo el mundo en noviembre del pasado año 2024 con Cynthia Erivo y Ariana Grande en los papeles de Elphaba y Glinda respectivamente, convirtiéndose en todo un éxito que muchos esperábamos no tardar demasiado volver a ver esta vez en nuestro televisor.

La espera casi ha concluido

La fecha para que esto suceda, sin embargo, se ha demorado más de lo que nos habría gustado, pero al menos ya sabemos cuándo podremos disfrutar de esta reimaginación de El Mago de Oz en alguno de nuestros dispositivos.

Dirigida por Jon M. Chu (Crazy Rich Asians, En un barrio de Nueva York), la película traslada a la gran pantalla uno de los musicales más queridos y longevos de Broadway. Con letras del compositor y letrista Stephen Schwartz, ganador de varios premios Grammy y Oscar, y libreto de Winnie Holzman, nominado al Tony y al Emmy, Wicked se estrenará en streaming el 6 de julio.

A su reparto principal se suman Michelle Yeoh como Madame Morrible, Jonathan Bailey como Fiyero, Ethan Slater como Boq, Marissa Bode como Nessarose, Peter Dinklage como la voz del Doctor Dillamond y Jeff Goldblum en el papel del Mago de Oz.

Música y mensaje

La historia sigue a Elphaba, una joven de piel verde marginada por su entorno, y a Glinda, una joven popular y carismática. Ambas coinciden en la Universidad de Shiz y, pese a sus diferencias, forjan una poderosa amistad que será puesta a prueba cuando sus caminos se crucen con el del enigmático Mago de Oz.