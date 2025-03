Apple desvela la fecha del WWDC 2025, donde debutará iOS 19, la actualización que lo cambiará todo

Apple ha empezado el día con una mala noticia para sus usuarios: iPhone Mirroring no estará disponible en la UE, así que podemos olvidarnos de duplicar la pantalla entre iPhone y Mac, al menos de momento. Sin embargo, seguro que los fanáticos de la manzana mordida más famosa del planeta no se imaginaron que acabarían la jornada con una sonrisa por el anuncio oficial de su esperado evento anual: la WWDC25.

Greg Joswiak, vicepresidente ejecutivo de marketing global de Apple, ha sido el encargado de anunciar la fecha de la próxima Conferencia Mundial de Desarrolladores de la compañía. Lo ha hecho a través de su cuenta oficial de X (Twitter), @gregjoz, donde ha compartido un vídeo de tres segundos para acompañar su post: "¡Querrás reservar la fecha para la semana del 9 de junio! #WWDC25".

Esto significa que la WWDC25 se celebrará oficialmente del 9 al 13 de junio de 2025, con su keynote principal programada para el primer día a las 19:00 CEST, mientras que los días posteriores se llevarán a cabo diferentes actividades para prensa y creadores de contenido. Un año más, el lugar elegido es el Apple Park, la sede de la empresa, en la localidad de Cupertino (California, EE.UU.).

You’re gonna want to save the date for the week of June 9! #WWDC25pic.twitter.com/gjzYZCkPbA