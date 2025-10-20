Apple lanza la cuarta beta de iOS 26.1: estos son los cambios que han llegado al iPhone

Apple acaba de lanzar iOS 26.1 beta 4 para desarrolladores, una versión que debería ser de las últimas antes de su lanzamiento oficial, que se espera para finales de octubre o principios de noviembre. Una versión que llegará con muchos cambios, pero no tantos como se podría esperar de una versión grande del sistema.

Con esta actualización, Apple continúa puliendo los detalles de iOS 26.1 antes de su lanzamiento público. Aunque no introduce grandes cambios visuales, sí mejora la estabilidad, el rendimiento y corrige pequeños fallos detectados en versiones anteriores. Una versión pensada para afinar la experiencia general y dejar todo listo para su estreno definitivo.

Novedades de iOS 26.1 Beta 4

Algunas de las novedades más importantes que hemos visto hasta ahora en este proceso beta han sido el nuevo icono de la app TV, que llega tras anunciar que el servicio cambia de nombre, los nuevos gestos en Apple Music para pasar de canción o un nuevo gesto que permite invocar el menú de edición de texto mucho más rápido.

Por el momento, no hemos visto ninguna novedad en esta nueva beta, ya que se acaba de lanzar. Ahora bien, es posible que novedades como tal ya no las haya, porque se espera el lanzamiento oficial a finales de mes y todo debería estar incluido ya a estas alturas. Mientras ese lanzamiento llega, también se espera iOS 26.0.2, una versión que llegará con correcciones de errores.

Cómo instalar la beta de iOS 26.1 en el iPhone

Aunque estamos ante una beta muy avanzada de iOS 26.1, lo cierto es que ya es más seguro instalarla en el iPhone. Eso sí, hay que tener en cuenta que no es una versión estable. Si aún así quieres probarla para disfrutar de las novedades antes que nadie, lo puedes hacer siguiendo los pasos de a continuación: