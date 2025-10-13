iOS 26.0.2 es inminente: Apple quiere corregir errores de la actual versión

iOS 26 se lanzó hace poco más de un mes, pero Apple ya ha publicado la versión oficial de iOS 26.0.1 con importantes correcciones de errores y trabaja en el desarrollo de iOS 26.1, además del inminente lanzamiento de iOS 26.0.2, una versión que podría llegar esta misma semana junto a tres nuevos productos de la compañía.

Tal y como ha indicado el medio especializado en Apple, MacRumors, la compañía estaría probando internamente iOS 26.0.2, ya que han aparecido registros en su página web procedentes de dispositivos con dicha versión. Esto es un indicativo que, en el pasado, ha servido para anticipar el lanzamiento inminente de nuevas versiones.

¿Qué novedades tendrá iOS 26.0.2?

No se sabe con exactitud qué novedades podrían llegar, pero lo más probable es que incluya correcciones de errores y mejoras de estabilidad. Liquid Glass ha cambiado por completo la forma en la que lucen los iPhone, pero es un gran cambio que necesita mejoras constantes para que todo siga funcionando correctamente.

Estas versiones pequeñas suelen centrarse precisamente en eso: corregir errores que puedan surgir. De hecho, iOS 26.0.1 fue una versión que llegó solo con correcciones de errores, como la desconexión de la red Wi-Fi en algunos iPhone 17 o problemas de visualización al aplicar el tinte en los iconos. En esta ocasión no se han reportado fallos importantes, pero seguramente Apple haya encontrado alguno.

El lanzamiento de iOS 26.0.2 se producirá antes que el de iOS 26.1, que será la segunda gran actualización de este nuevo sistema operativo. iOS 26.1 se encuentra actualmente en fase beta y llegará con novedades interesantes, como nuevos gestos en Apple Music, Liquid Glass en la app Teléfono y un nuevo gesto que mejorará la edición de texto en el iPhone.

En definitiva, Apple continúa puliendo los detalles de iOS 26 para ofrecer una experiencia cada vez más fluida y estable. Aunque iOS 26.0.2 no traerá grandes cambios visibles, será clave para mejorar el rendimiento y la fiabilidad del sistema antes de la llegada de iOS 26.1, que marcará la siguiente gran actualización del iPhone.