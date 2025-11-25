Apple ha llevado a cabo despidos en su equipo comercial para redefinir su estrategia de ventas

Apple ha iniciado una reestructuración significativa en su departamento de ventas, un movimiento poco habitual que incluye el despido de varias decenas de empleados. Según Bloomberg, la compañía quiere simplificar la forma en la que comercializa sus productos a gobiernos, escuelas y grandes empresas. Los trabajadores afectados han sido notificados en las últimas semanas.

A pesar de este ajuste, Apple ofrece dos alternativas: solicitar un nuevo puesto dentro de la propia compañía o aceptar una indemnización. Entre los roles afectados se encuentran los gestores de cuentas para grandes organizaciones y parte del personal de los centros de reuniones destinados a clientes corporativos.

Un cambio de rumbo que llega en un año de muchos movimientos internos

Bloomberg explica que Apple justificó la decisión asegurando que busca conectar con más clientes y que estos recortes afectan solo a un número reducido de empleados. La empresa mantiene activas sus contrataciones, pero los empleados implicados deberán aplicar a nuevos puestos internos si desean continuar dentro de Apple. Este modus operandi un enfoque que Apple ha seguido en otras ocasiones.

La última reestructuración a gran escala había sido con el fin del Proyecto Titán, su coche autónomo, que supuso más de 600 despidos en California. En aquel momento, Apple ya dio margen a la mayoría de trabajadores para recolocarse en otras divisiones como la de Apple Vision Pro. Por tanto, filosofía se mantiene: ofrecer una alternativa antes del despido definitivo.

Durante este año, Apple ha rediseñado sus equipos de producto, aunque sin recurrir a despidos masivos. La compañía ha reforzado el liderazgo de sus ejecutivos más importantes, especialmente en Siri y Apple Intelligence, dos áreas clave donde quiere recuperar terreno. Estos cambios buscan acelerar el desarrollo de productos y mejorar la coordinación interna.

Dentro del departamento afectado, algunos empleados creen que Apple quiere trasladar más ventas a distribuidores externos. No está claro el motivo exacto, pero apunta a un posible cambio estratégico para optimizar recursos y ampliar el alcance comercial. Es probable que conozcamos más detalles sobre esta nueva dirección en los próximos meses.