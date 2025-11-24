OpenAI y Jony Ive están contratando a algunos de los mejores talentos de Apple para crear el “iPhone de la IA”

Sam Altman y Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, se asociaron con el objetivo de crear el próximo gran dispositivo de la industria tecnológica, basado en inteligencia artificial. Aunque el proyecto no estaría pasando por su mejor momento, estarían llevando a cabo una contratación muy agresiva de talento para crear “el iPhone de la IA”, procedente en su mayoría de Apple.

Según ha indicado Mark Gurman en la última edición de su newsletter Power On, OpenAI y Jony Ive estarían incorporando a algunos de los mejores perfiles de la división de hardware de Apple. En los últimos meses, la compañía de Cupertino está sufriendo numerosas salidas en varios de sus equipos, como el de diseño —donde figuras clave se han trasladado a LoveFrom, la firma de Ive— o el de IA, cuyos integrantes están marchándose a Meta.

Además, recientemente se ha sabido que uno de los diseñadores del iPhone Air también abandona Apple para unirse a una startup relacionada con la inteligencia artificial. Todo apunta a que podría tratarse de io, la empresa de Jony Ive que ha sido adquirida por OpenAI para desarrollar ese misterioso dispositivo con el que pretenden revolucionar el sector tecnológico gracias a la IA.

A Apple se le está escapando todo su talento

Algunas de las pérdidas más importantes que ha sufrido Apple han sido las de Evans Hankey, quien era jefe de diseño industrial, y la de Tang Tan, que ocupaba el puesto de vicepresidente senior de diseño de producto. Dentro de la compañía, estas marchas se consideran graves, especialmente para el equipo de hardware liderado por John Ternus, quien podría convertirse en el próximo CEO de Apple y está al mando de la nueva hoja de ruta del iPhone.

Esta fuga de talento hacia otras empresas llega en el peor momento, porque Apple no solo está perdiendo perfiles clave en el equipo de hardware, sino también en los de diseño e inteligencia artificial. No es ningún secreto que se está trabajando en una nueva versión de Siri, impulsada por Google Gemini, que se lanzaría en primavera de 2026 junto a una nueva pantalla inteligente para el hogar.

Además, hay que tener en cuenta que estamos ante una de las hojas de ruta más ambiciosas del iPhone en muchos años. Ya hemos visto el iPhone Air, que sería el comienzo, pero en los próximos años Apple pretende lanzar un iPhone plegable y el modelo especial por el 20 aniversario en 2027. Apple deberá frenar estas salidas de algún modo, porque de lo contrario podría tener problemas con el lanzamiento de algunos de estos productos.