Apple pospone indefinidamente el estreno de 'The Savant' por el asesinato de Charlie Kirk y las posibles semejanzas

Como bien sabemos, el pasado 10 de septiembreCharlie Kirk fue asesinado a tiros durante un acto en un campus universitario en Utah. El suceso, que conmocionó tanto a la sociedad estadounidense como a la esfera política internacional, ha marcado las últimas semanas con un clima de tensión creciente.

Desde entonces, la vida pública y política en Estados Unidos se ha visto especialmente agitada, con un debate cada vez más intenso en torno a la violencia, el extremismo y el papel de los discursos radicales en la esfera mediática.

Hasta que se calmen las aguas

En este contexto, Apple TV+ ha tomado una decisión suponemos que tan difícil como meditada: posponer indefinidamente el estreno de The Savant, su nueva serie de suspense protagonizada por Jessica Chastain. La producción tenía previsto su lanzamiento el 26 de septiembre, pero tan solo tres días antes la plataforma emitió un comunicado oficial en el que confirmaba el retraso:

"Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado la decisión de posponer The Savant. Agradecemos su comprensión y esperamos poder estrenar la serie en una fecha futura", reza el mismo.

La medida, aunque no explicitada en detalle, se interpreta como una reacción directa a las posibles semejanzas entre la trama de la ficción y el reciente asesinato de Kirk, especialmente por la sensibilidad de los temas que aborda. La serie incluye escenas de francotiradores y ataques contra edificios gubernamentales, imágenes que podrían resultar problemáticas en el actual clima social y político.

De qué va la serie

The Savant, creada por Melissa James Gibson, adapta un artículo publicado en 2019 por Cosmopolitan bajo el título Is It Possible to Stop a Mass Shooting Before It Happens?. La historia sigue a Jodi Goodwin (Chastain), una veterana militar que trabaja de forma encubierta para la organización Anti-Hate Alliance, infiltrándose en foros de internet similares a 4Chan para identificar a potenciales extremistas antes de que cometan atentados.

Su misión se complica cuando, haciéndose pasar por una nacionalista blanca, descubre la planificación de un ataque a gran escala y decide introducirse en el grupo para frustrarlo desde dentro. Por el momento, Apple no ha dado una nueva fecha de estreno ni ha aclarado si la serie verá finalmente la luz en 2025, pero la plataforma insiste en su intención de lanzarla más adelante, cuando las circunstancias sean más propicias.