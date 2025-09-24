El cliffhanger del final de 'Alien: Planeta Tierra' explicado por su creador, que se muestra cauteloso ante una segunda temporada

Esta madrugada del 24 de septiembre la serie de FX que en nuestro país podemos disfrutar en exclusiva a través de Disney+, Alien: Planeta Tierra, ha llegado a la conclusión de su primera temporada, y lo ha hecho convenciéndonos a casi todos de que es uno de los mejores productos de la franquicia, además de dejando en el aire no pocos interrogantes.

Ante tal tesitura, su creador, productor ejecutivo y showrunner, Noah Hawley, ha tenido a bien conceder una entrevista a The Hollywood Reporter, en la que ha hablado tanto de los instantes finales del último episodio hasta la fecha como de una segunda temporada que, ya os adelantamos, tardaremos en ver, si es que lo hacemos. A partir de ahora, vienen spoilers.

Sobre el cliffhanger

El último capítulo reunió a todos los personajes supervivientes, incluido el xenomorfo, en una escena que recordaba casi a un saludo final sobre un escenario, con las tensiones y resentimientos momentáneamente en pausa. Según Hawley, este desenlace le permite dejar "todas las piezas de ajedrez sobre el tablero" y conservar libertad creativa de cara al futuro, en lugar de encerrar la trama en una única dirección.

El showrunner subraya que la frase final de Wendy (Sydney Chandler), "Ahora mandamos nosotros", tiene un aire triunfal y esperanzador, pero en realidad oculta un porvenir mucho más incierto: las tropas de Yutani ya están desembarcando y el equilibrio de poder ha cambiado radicalmente. En palabras de Hawley, "corta a diez minutos después y… ¿qué está ocurriendo?".

Sobre una posible segunda temporada

En cuanto al futuro de Alien: Planeta Tierra, Hawley se muestra prudente. Aunque en el pasado llegó a insinuar que la serie podría extenderse hasta cinco temporadas, ahora afirma que no tiene un destino concreto en mente: "No sé cuánto tiempo me llevará llegar ahí. Mientras me dejen contar historias en este tono, seguiré haciéndolo".

El creador diferencia entre sus objetivos artísticos y los comerciales, y admite que, en última instancia, la continuidad dependerá de la acogida del público y de que el proyecto resulte viable para FX y Disney. "Esto es un experimento de prueba de concepto para ver si hay suficiente interés en una serie de Alien que justifique el gasto de una segunda o tercera temporada", apuntó.