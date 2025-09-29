Apple prueba una app interna estilo ChatGPT para desarrollar la nueva Siri

Apple está inmersa en el desarrollo de una nueva versión de Siri mucho más avanzada, impulsada por inteligencia artificial. Según un nuevo informe de Bloomberg, la compañía ha creado una aplicación interna muy similar a ChatGPT con la que está probando las capacidades y funciones que formarán parte del futuro asistente de próxima generación.

Esta herramienta no está pensada para llegar al público general, al menos de momento. Su objetivo es permitir a los empleados de Apple probar nuevas funciones de Siri de una forma más eficiente y recoger sus comentarios. Con esta app, la compañía busca afinar el comportamiento de su asistente antes de su lanzamiento previsto para primavera de 2026 en una futura actualización de iOS 26.

Una app interna estilo ChatGPT para entrenar la nueva Siri

El analista Mark Gurmanexplica que “Apple ha desarrollado una app similar a ChatGPT para ayudar a probar y preparar el lanzamiento de la versión de próxima generación de Siri”. La aplicación toma la tecnología en desarrollo y la transforma en un formato que los empleados pueden utilizar y evaluar más fácilmente.

La app permite gestionar varias conversaciones a la vez, guardar y consultar chats anteriores y mantener intercambios más prolongados. De este modo, Apple puede comprobar si el formato tipo chatbot aporta realmente valor a la experiencia del usuario o si resulta más útil una integración más natural dentro del propio sistema.

Pese a ello, en Apple existen ciertas dudas internas sobre la utilidad de un chatbot tradicional. En la pasada WWDC, Craig Federighi afirmó que el objetivo es construir una experiencia “integrada en todo lo que haces, no un chatbot añadido al margen”. La compañía quiere que la nueva Siri sea una presencia constante y útil, no una herramienta aislada.

La futura versión del asistente contará con integración más profunda con las apps, comprensión mejorada del contexto personal y un mayor entendimiento de las tareas del usuario. Apple estaría desarrollando dos versiones: una basada en sus propios modelos de IA y otra apoyada en modelos externos de compañías como Google, quien estaría trabajando en una versión de su IA adaptada para los servidores de Apple.

Además, Apple trabaja en un proyecto paralelo llamado Answers, que busca crear una nueva experiencia de búsqueda tipo ChatGPT utilizando sus propios servicios de inteligencia artificial. Todo apunta a que el ecosistema de Apple se prepara para una revolución en inteligencia artificial, con Siri como protagonista absoluta.