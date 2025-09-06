Apple renovará su catálogo de accesorios muy pronto: estas serían todas las fundas (y correas) para los iPhone 17

Apple presentará en unos días la nueva serie iPhone 17, que llegará con importantes novedades en casi todos sus modelos y con uno nuevo llamado Air, que destacará por su diseño ultrafino. Pero los teléfonos no serán lo único que se renovará, ya que todo apunta a que la firma californiana lanzará nuevos accesorios.

Estos accesorios serían las fundas de silicona de siempre, que recibirán un nuevo nombre; nuevas fundas TechWoven como alternativa a las de piel y sustitutas de las FineWoven; una nueva funda transparente que llegaría con cambios; y unas nuevas correas de nailon magnéticas que podrían acoplarse a estas fundas.

Nuevas fundas TechWoven, las sustitutas de las FineWoven

La gran novedad serían las fundas TechWoven, que llegarían para sustituir a las FineWoven de tejido fino y como alternativa a las de piel. El nuevo material de estas fundas parece un tipo de tejido similar a la malla del HomePod mini, lo que las haría más resistentes y duraderas, que siempre fue el problema de las antiguas FineWoven que Apple tuvo que retirar.

Según las filtraciones que han salido a la luz, estas nuevas fundas estarían disponibles en los siguientes colores: negro, azul, verde, morado y naranja. En cuanto a su diseño, sería el mismo al que estamos acostumbrados, pero con las particularidades del gran módulo de cámara de los modelos Pro y del logotipo de la compañía, que seguiría estando en el mismo lugarpese a los rumores que apuntan a que se moverá.

Fundas TechWoven para los iPhone 17 Pro Majin Bu

Nuevas fundas Liquid Silicone: nuevos colores y una gran novedad

Por otro lado, también llegarían las fundas Liquid Silicone, que serás las de silicona que siempre han estado disponibles en el Apple Store. El nuevo nombre no parece obedecer a nada en concreto, pero quizá Apple quiere ponerle el nombre Liquid para una cierta concordancia con el nuevo diseño Liquid Glass que llegaría junto a iOS 26.

En cuanto a los colores, serían los siguientes: naranja intenso, naranja claro, verde hierba, celadón, púrpura niebla, azul grisáceo, azul oscuro y negro medianoche. Además, Apple también habría probado otros colores para lanzarlos en un futuro como el negro, gris roca, carambola, tanino y verde lago.

Nuevas fundas Liquid Silicone para los iPhone 17 Majin Bu

La Apple Clear Case llegará con un cambio que no será del agrado de todos

Apple prepara una nueva funda transparente para los iPhone 17 Pro con varios cambios de diseño. Entre ellos destacan los orificios en la parte inferior para acoplar las nuevas correas Crossbody Strap y una trasera parcialmente translúcida que cubriría parte del dispositivo.

Nueva Apple Clear Case Majin Bu

El rediseño incluiría una amplia zona blanca con el logotipo de Apple impreso, reemplazando el actual sistema de MagSafe. Además, se rumorea que más adelante llegarían versiones tintadas en distintos colores, aunque habrá que esperar al 9 de septiembre para confirmarlo.

Nuevas Crossbody Strap: las correas también llegarán al iPhone

Correas Crossbody Strap Majin Bu

Fabricada en nailon tejido, un material similar al de las correas Sport Loop del Apple Watch, y posiblemente también en silicona, promete comodidad y durabilidad. Se acopla a través de las nuevas fundas que integran puntos magnetizados, y podría ser compatible con los próximos AirPods Pro 3. De esta manera, los usuarios podrían llevar el iPhone colgado al cuello o usarlo como si fuera una cámara de fotos tradicional.