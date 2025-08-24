Así fue el verdadero estreno de Sam Altman en el mundo de la tecnología: junto a Steve Jobs

Echar la vista atrás y verse con la distancia y la experiencia que da el tiempo produce resultados diversos, en especial cuando el margen es de casi dos décadas. En el universo tecnológico ese horizonte temporal es mayor si cabe y puede servir para valorar los campos explorados con éxito y dar importancia a aquellos primeros pasos en los que el éxito en sí era compartir el mismo escenario que referentes como Steve Jobs.

Tal vez eso sea lo que le pase a Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, la empresa matriz detrás de ChatGPT, cuando visualiza sus primeros pasos e intentos de hacerse un hueco en la competida industria tecnológica desde la atalaya que le confiere el crecimiento de su asistente de inteligencia artificial que, eso sí, continúa dejando aprendizajes a Altman y su equipo.

La nostalgia de las primeras veces

En la actualidad Sam Altman se muestra en los diferentes actos y comparecencias en las que participa como un hombre seguro de sí mismo y convencido de la calidad de sus productos y viabilidad de sus proyectos, una actitud que ya se vislumbraba allá por 2008 cuando participó en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, dirigida por Steve Jobs, para dar a conocer una aplicación móvil con carácter de red social y que recientemente ha sido recordado a través de la red social ‘X’.

Sam Altman durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple Difoosion

El proyecto que por aquel entonces trataba de impulsar Sam Altman se presentaba bajo el nombre de ‘Loopt’. Fue el primer gran propósito en el que se involucró, con apenas 23 años de edad. ‘Loopt’ quería ser un espacio social en el que los jóvenes, a través de una aplicación móvil, pudieran compartir con sus amigos y allegados su ubicación.

El marco de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple suponía un escaparate inmejorable para el proyecto de Sam Altman, que podía exponer ante la presencia de Steve Jobs y demás figuras de renombre presentes en California, epicentro tecnológico por excelencia, no solo su aplicación sino también la inquietud y ganas de crecimiento que atesoraba.

‘Loopt’ no llegó a consolidarse como una red social de referencia, pero la iniciativa de Sam Altman sí le sirvió para que en aquel momento su nombre quedara apuntado en las libretas y agendas de quienes manejaban los hilos de los proyectos en Silicon Valley y para obtener el respaldo inversor del grupo Y Combinator, que impulsó el proyecto de la aplicación de Altman hasta convertirla en un producto que alcanzó un precio de venta de 40 millones de dólares.

El resto de la historia es de sobra conocida: años después llegó la creación de OpenAI y una evolución meteórica que mantiene a la compañía con un crecimiento diario en cuanto a número de usuarios y liderando un sector que marcará el devenir futuro como la inteligencia artificial. Sam Altman, incluso vestido de manera cuestionable con unos vaqueros ajustados y un polo rosa y verde difícil de valorar, fue capaz de mostrar su valía y no dejarse amedrentar pese a compartir escenario con toda una leyenda como Steve Jobs.