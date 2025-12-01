Así funciona el casco de moto con realidad aumentada que quiere dejar de lado al teléfono

En la carretera, cada segundo cuenta. Para un motociclista, apartar la vista del camino para mirar el móvil puede ser la diferencia entre reaccionar a tiempo o no.

Por eso, el anuncio del Shoei GT-Air 3 Smart ha despertado tanta expectación: un casco que integra realidad aumentada para que toda la información aparezca directamente frente a los ojos del piloto.

La innovación que cambia la seguridad en carretera

Es decir, en lugar de colocar el teléfono en el manillar, con el riesgo de distracciones o robos, el casco proyecta datos esenciales en una pantalla frontal: velocidad, límites de la vía, alertas de radares, instrucciones de navegación e incluso notificaciones de llamadas o mensajes.

Todo esto se muestra como si flotara a tres metros delante de la mirada, lo que reduce el tiempo de reacción en más de un 30% comprobado.

Hasta el momento, quienes lo probaron definen esta herramienta como futurista, y es que esta pantalla Nano OLED FHD, que se lee perfectamente incluso bajo el sol, integrada de forma discreta en el visor, parece sacada de una película.

Pero lo más importante es que hace que el piloto no tenga que apartar nunca la visión de la carretera.

Pero este novedoso casco no se queda ahí, y es que incluye un intercomunicador universal Mesh que permite hablar con otros motoristas sin límites de alcance y es compatible con sistemas de distintas marcas.

Además, se conecta con asistentes de voz como Siri o Google AI, lo que significa que puedes pedir direcciones, consultar el clima o responder mensajes sin soltar el manillar.

La batería dura unas diez horas completas y la pantalla se puede personalizar para mostrar solo lo que el conductor considera imprescindible, evitando distracciones innecesarias.

Pero, como saben que algunos motoristas podrían echar de menos su típico casco, este casco inteligente también ofrece una experiencia más clásica, ya que el visor se puede subir para usarlo como un casco touring tradicional.

El precio, de momento, es bastante elevado: 1.199 euros, y solo está disponible en algunos países de Europa.

Pero más allá del coste, lo que hay que ver es si los motoristas lo adoptarán como sustituto del móvil. Porque la innovación no está solo en la pantalla y sus posibilidades, sino en la posibilidad de eliminar esa dependencia del teléfono que tantos riesgos implica.

El Shoei GT-Air 3 Smart es un intento de redefinir la seguridad en la moto, de dar al piloto la tranquilidad de que toda la información que necesita está justo donde debe estar: frente a sus ojos, sin apartar la mirada de la carretera.