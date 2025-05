Así es XPAN, la tecnología de Qualcomm que quiere jubilar al Bluetooth

La música en alta resolución ya no es exclusiva de los auriculares con cable. Ya no hará falta tener un DAC pegado al teléfono, con unos cascos como los Audio Technica ATH-R70xa o cualquier otra unidad alámbrica (incluso podrían ser unos Bowers & Wilkins PX7 S3 o unos JBL Tour One M3 usando la opción del cable). Y le puedes dar las gracias a Qualcomm.

El fabricante, famoso por haber creado algunos de los procesadors móviles más potentes, ha desarrollado una tecnología llamada XPAN, siglas de Expanded Personal Area Network (o "Red Personal Ampliada" en castellano). Es un nombre complejo para una idea muy simple —que no fácil—: mejorar radicalmente cómo se transmite el sonido sin cables.

Para hacerlo se servirá de las conexiones Bluetooth y WiFi de tu teléfono y combinará lo mejor de ambas. Si eres usuario de auriculares inalámbricos y quieres saber si hay algo en proceso que haga que suenen mejor, entonces sigue leyendo porque esto te interesa.

¿Qué tiene de malo el Bluetooth?

El Bluetooth lleva con nosotros varias décadas. Utilizamos esta tecnología para conectar móviles, auriculares y altavoces sin necesidad de cables. Pero, a pesar de que ha ido evolucionando, sus limitaciones son muy evidentes en la era actual; está empezando a quedarse corto.

¿Y cuáles son esas limitaciones? Para empezar, y conectando brevemente con el artículo que publiqué sobre qué plataforma de streaming tiene la mejor calidad, piensa brevemente en Spotify. ¿Qué pasa con esta plataforma? Que usa audio comprimido con pérdidas. ¿Cuál es el problema del Bluetooth? Que también comprime la música para poder enviarla a tu dispositivo.

Sí, existen códecs como aptX Lossless, parte de la familia Snapdragon Sound, pero (y un día entraremos en el barro de los códecs a fondo), a pesar de que mejoran la calidad de sonido, este nunca llega a ser tan nítido como si estuvieras usando un cable.

Además, el alcance del Bluetooth es relativamente corto. En teoría soporta hasta 10 metros, pero en cuanto pones una pared de por medio —aunque de unos años a esta parte ya no es tan flagrante— o te alejas un poco empieza a haber fallos en la señal.

Por último, el Bluetooth introduce latencia en la señal. Ahora imagínate que estás viendo la televisión con unos auriculares Bluetooth conectados a ella. Puede que, en algún momento, notes una descoordinación entre los labios de la persona que está hablando en pantalla y las palabras que están llegando a tus oídos. Eso es la latencia a grandes rasgos, y arruina la experiencia de visionado. Imagina qué puede pasar si estás jugando.

¿Y cómo va a solucionar esto XPAN?

Esquema de funcionamiento de XPAN Qualcomm

La idea de XPAN es arreglar este desaguisado de una forma ingeniosa: usando WiFi cuando se posible y Bluetooth cuando no quede más remedio. A diferencia de los auriculares normales los que llevan XPAN, como los Xiaomi Buds 5 Pro en su versión WiFi, integran dos sistemas de comunicación:

Un chip Bluetooth 5.3, como los de última generación.

Un chip WiFi de bajo consumo, capaz de conectarse con redes de 2,4 GHz, 5 GHz e incluso 6 GHz.

Estos auriculares están "pensando" constantemente qué conexión te conviene más. Si estás en tu casa, se conectan por WiFi y te ofrecen audio de alta resolución, sin pérdidas, sin latencia, sin compresión de ninguna clase. Cuando sales a la calle pasan automáticamete a Bluetooth para seguir funcionando, y todo ocurre sin que lo notes o tengas que hacer nada.

¿Y cómo de superior es la tecnología XPAN al Bluetooth? Vamos a mirar los números, que nunca mienten. Bluetooth es capaz de transmitir, como máximo, a 1 Mbps. XPAN por WiFi puede transmitir hasta 29 Mbps, lo que significa que se puede recibir música en resoluciones de hasta 24 bits y tasas de muestreo de 192 kHz. Esto va más allá de la calidad de estudio; en muchos casos en los estudios se trabaja a 16 bits y 44,1 kHz —misma calidad que los CDs—.

Hay que tener en cuenta que, por ahora, pocos estudios pueden hacer grabaciones multipista a calidades tan altas, lo que significa que un archivo sin pérdidas con esa resolución y esa tasa de muestreo sea, en la mayoría de casos, un archivo con calidad de CD remuestreado. En otras palabras: no es algo que haya sido grabado o tratado a una calidad tan alta. En cualquier caso, según la teoría deberías poder percibir detalles más diminutos con mucha mayor facilidad: desde reverberaciones de sala, hasta la posición exacta de cada instrumento en una mezcla.

Vale la pena comentar que XPAN incluso soporta tecnologías envolventes como Dolby Atmos o DTS:X, lo que le da una vuelta de tuerca completa al concepto del audio espacial en unos auriculares: coloca al oyente en un espacio con tres dimensiones, en el que los sonidos le rodean como si estuviera en un concierto o en una sala de cine.

Adiós a los fallos de señal y a la latencia

Antes hablábamos del corto alcance de Bluetooth, sólo 10 metros. Bien, con XPAN ese alcance se multiplica por 10: 100 metros de rango de operación en campo abierto. En interiores sigue funcionando bien a través de las paredes, e incluso entre plantas distintas de una casa según Qualcomm y quienes han podido probarlo.

La aplicación más práctica de esto es que puedes dejar el móvil en la cocina, ponerte los auriculares y escuchar sin interferencias lo que quieras mientras vas a hacer cualquier otra cosa a cualquier otro lugar de tu casa. Incluso puedes salir al balcón, y todo esto sin interferencias o cortes.

Otro punto clave es la dichosa latencia: el tiempo que tarda el sonido en llegar a tus oídos. En Bluetooth puede ser bastante apreciable —el ejemplo de desincronización que puse antes— y puede ser de 100 a 300 milisegundos. Cuando estás viendo una película o jugando a un videojuego créeme, ese valor que parece tan pequeño se vuelve importante.

Con XPAN la latencia se queda en menos de 50 milisegundos en modo gaming. En otras palabras: esta tecnología puede ser hasta 6 veces más rápida que el Bluetooth y suficiente para que no haya descuadres entre imagen y sonido. Y, de nuevo, en un videojuego esto puede ser la diferencia entre ganar o perder una partida competitiva.

Requisitos para poder usar XPAN, ¿es una tecnología barata?

Xiaomi Buds 5 Pro, los primeros compatibles con XPAN Christian Collado

Por ahora XPAN sólo está disponible en dispositivos compatibles. Esto es lo que necesitas:

Dispositivo Requisito Ejemplos Auriculares Chip Snapdragon S7+ Gen 1 Xiaomi Buds 5 Pro WiFi, nuevos modelos de Bose y Sony Móvil o Tablet Procesador Snapdragon 8 Gen 3 o superior Xiaomi 14, OnePlus 12, Samsung Galaxy S25 Wi-Fi Router moderno (Wi-Fi 4 en adelante) Cualquier router actual

La buena noticia es que los auriculares con XPAN también funcionan por Bluetooth, así que si te falta alguno de los elementos de esa lista podrás seguir usándolos y no tendrás que cambiarlo todo de golpe.

En cuanto al feo asunto del dinero, Qualcomm ha anunciado que los primeros auriculares XPAN llegarán durante la segunda mitad de 2025. Y, por desgracia; no van a ser baratos: entre 299 y 399 euros dentro de la gama alta. Se espera que empiecen a aparecer modelos más asequibles de aquí a uno dos años.

Ahora bien, ¿vale la pena plantearse dar el salto? Aquí van unos cuantos casos reales de uso que pueden ayudarte a entender mejor qué significa usar XPAN. Sobre algunos ya hemos pasado de puntillas:

Cine sin cables : estás viendo una película en la tele con tus auriculares. El sonido llega en calidad Dolby Atmos, perfectamente sincronizado, y puedes ir a por palomitas sin perder la conexión.

Jugar sin latencia : estás con un juego en el móvil y oyes exactamente de dónde vienen los pasos de tus enemigos, lo que te da ventaja. Además, puedes moverte sin quedarte pegado al sofá.

Música de verdad : escuchas a tu artista favorito en calidad máxima desde el móvil, sin compresión, con todos los matices. Aunque subas a la terraza, no se corta la música.

Teletrabajo sin interrupciones: estás en una videollamada con audio claro y estable. Sales a la calle y los auriculares cambian a Bluetooth sin que tengas que hacer nada.

Desde luego la propuesta suena muy bien en papel. Ahora bien, conviene señalar que no es oro todo lo que reluce…

XPAN no es perfecta, pero es muy prometedora en su estado actual

Esta tecnología es una gran mejora, pero aún tiene cosas que pulir. De hecho, tiene unas cuantas limitaciones que conviene tener en cuenta. La primera de todas es que, por ahora, sólo funciona en teléfonos Android con un procesador Snapdragon Moderno. O sea, que si tienes un iPhone, por ahora te quedas fuera. Tienes otras formas de disfrutar de audio sin pérdidas en un teléfono de Apple, no obstante, pero ninguna inalámbrica.

También XPAN consume más batería que el Bluetooth. Los auriculares gestionan bien el consumo con modos de ahorro, pero es innegable que la tasa en el teléfono o tablet y en el propio dispositivo se va a dejar notar en las horas de reproducción disponibles. Es un problema que también podría enfrentar Samsung si se deciden a patentar la tecnología UWB que se filtró hace unos meses.

Y con la reciente adquisición de Sound United por parte de HARMAN International —la división de audio de consumo del gigante coreano— no sería raro verles intentar avanzar hacia una especie de respuesta propia a XPAN.

Por supuesto, ya ha quedado claro que al principio será una tecnología cara, pero esto es algo que ya hemos visto en otras ocasiones. No es algo que nos pille de sorpresa pero, como siempre, está bien esperar para no ser uno de los early adopters e intentar conseguir una unidad XPAN a un precio más razonable.

Por último, los dispositivos con XPAN pueden sufrir interferencias en áreas con muchas redes WiFi. Piensa en un aeropuerto o en un centro comercial: muchas de estas redes están abiertas, lo que puede dejar a tus auriculares en un limbo de conexión o con muchas dificultades de uso.

¿Le pertenece el futuro a XPAN?

XPAN puede ser la tecnología de audio del futuro Qualcomm

Por ahora Qualcomm ya ha adelantado que planea llevar la tecnología a más dispositivos: televisores que envíen sonido inalámbrico a varios auriculares a la vez, coches con navegación por audio espacial —las indicaciones llegarían a un oído u otro según la dirección— y audioguías en museos y rutas turísticas, donde el sonido se adapte a tu posición para crear una experiencia envolvente.

Se estima que para 2026 al menos un 30% de los auriculares premium ya incorporen XPAN. Y viendo la aceptación que tiene Snapdragon Sound, no sería de extrañar que lo consiguieran. Por ahora, sin embargo, no deja de ser un deseo bienintencionado por parte de los de San Diego.

Por lo demás, XPAN es uno de esos avances que no parecen gran cosa… hasta que lo pruebas. Si alguna vez has sufrido un corte de sonido, una latencia muy molesta o has escuchado una canción a la que parece que le hayan cortado cosas, es fácil entender por qué esta tecnología parece destinada a marcar un antes y un después.

Lo que está claro es que no va a superar al Bluetooth de toda la vida de un día para otro. No obstante, todo parece apuntar a que, en unos años, hablaremos del protocolo de la runa como recordamos los cables o los protocolos de conexión antiguos: necesarios en su momento, pero ya superados.