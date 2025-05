Bill Gates, filántropo milmillonario, quiere acabar con el ser humano: "No seremos necesarios"

Filántropo, millonario, experto en tecnología, Bill Gates es posiblemente una de las figuras más interesantes que existen en la actualidad. Evidentemente, hay luces y sombras en su figura, ya que es muy difícil de investigar y suele ser bastante opaco a la hora de hablar de su vida privada. Al menos si no la controla él.

Recientemente, ha sacado un libro sobre su vida más temprana, la época que le configuró como ser humano y esto ha sido realmente valioso para descubrir más sobre su figura. Desde sus escarceos con las drogas hasta la formación inicial de Microsoft.

Ahora, ha hablado sobre que no seremos necesarios como ser humano cuando las máquinas tomen el control de la actividad productiva. Y es una situación cuanto menos incómoda.

La destrucción del ser humano en el trabajo

Bill Gates acudió hace tres meses al programa de Jimmy Fallon, uno de los late night más exitosos de los Estados Unidos. Fue, concretamente, para publicitar su nuevo libro autobiográfico, en el que explica cómo el joven Bill Gates empezó a desarrollarse y a crear lo que más tarde sería una de las más grandes empresas de todo el mundo. Sin embargo, acabaron hablando de la IA, como no podía ser de otra manera.

Es entonces cuando llega el momento clave y Jimmy Fallon le pregunta a Bill Gates "¿Seguiremos necesitando a los humanos?", a lo que el filántropo contesta "No seremos necesarios para la mayoría de las cosas". Ante esto, el cómico y presentador solo puede reírse y mostrar una cara de sorpresa bastante evidente, bromea diciendo que seguirán haciendo falta personas, como por ejemplo para "presentar un programa", ante lo que el propio Gates se ríe.

A partir de ese momento, empieza a explicar por qué no seremos necesarios y recae en que en algunas cosas sí que vamos a serlo. Sobre todo, en aquellas cosas en las que el factor humano es fundamental: "No querremos ver a un robot jugando al beisbol" explicaba, mientras avanzaba en la idea de que la especificidad del ser humano para determinadas cosas es clave para que podamos disfrutar de determinados contenidos.

Aquellos que estén más enfocados al ocio, como el deporte, o, tal vez, la música, serán rara vez sustituidos por las máquinas. Mientras que los trabajos más mecánicos o que no requieran de un factor tan humano irán desapareciendo hasta que el ser humano no sea necesario. ¿Quiere por ello Bill Gates acabar con el ser humano? No, pero es cierto que sus inversiones en IA y las de su antigua empresa, Microsoft, le han colocado en un lugar bastante claro para abogar por la IA como una tecnología de futuro.

En cualquier caso, si el ser humano ya no es necesario, ¿a qué se dedicará? Esta es una de las grandes dudas que surgen a raíz de esto, en una visión utópica de la cuestión nos dedicaremos al ocio, pero muchos señalan que la IA solo va a favorecer la concentración de capital en unas pocas manos empobreciendo a la gran mayoría.