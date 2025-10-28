Bill Gates, milmillonario filántropo, sobre Elon Musk: "La imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es agradable"

Tal vez resulte complicado imaginar a uno de los hombres más influyentes y poderosos de la actualidad en su lado más altruista y filántropo, pero lo cierto es que Bill Gates lleva un cuarto de siglo dedicando buena parte de su día a día a tratar de ayudar en todo tipo de causas sociales.

Para ello, el que fuera cofundador de Microsoft junto a Paul Allen, creó en el año 2000 la Fundación Gates junto a su esposa Melinda. Luchar contra el cambio climático, contra la desigualdad o por tratar de favorecer la investigación de tratamientos para enfermedades devastadoras en África han sido algunos de los pilares de su actividad y serán el destino de gran parte de su fortuna.

Gates ataca la falta de empatía de Elon Musk

El hecho de estar enfocado en esa vía de ayuda social ha requerido de Bill Gates cierto posicionamiento sobre la actitud de algunos de sus compañeros de gremio tecnológico. Para alguien que manifiesta que le cuesta comprender cómo individuos como él pueden amasar tanto en un mundo en el que otros tienen tan poco, que haya sujetos con responsabilidad capaces de restar a los más desfavorecidos la poca ayuda que reciben no acaba de ser ético.

Y eso llevó precisamente a Bill Gates a señalar de manera directa a Elon Musk el pasado mes de mayo, en el marco de una entrevista concedida al periódico británico Financial Times. En ella, el referente en desarrollo de software no dudó en atacar al dueño de Tesla y SpaceX por los recortes realizados así como por el posterior cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), encargada de distribuir la ayuda exterior a nivel mundial durante el tiempo que estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Gates no tuvo reparos a la hora de señalar a Elon Musk como responsable de un posible retroceso en materia de investigación, hambre y protección de enfermedades en África, así como de otros problemas derivados de la falta de recursos en la zona:

"La imagen del hombre más rico del mundo matando a los niños más pobres del mundo no es agradable. Me encantaría que él fuera y conociera a los niños que ahora están infectados con VIH porque él recortó ese dinero"

Para el millonario y filántropo, el hecho de que alguien con capacidad de decisión opte por una medida así supone un ataque frontal a cuanto trata de proteger la Fundación Gates desde su creación, de la que se cumplen 25 años en este 2025.

Tal vez por ello, Gates tiene tomada la decisión de destinar la mayor parte de su riqueza a su fundación sin fines de lucro de manera escalonada durante las dos próximas décadas. Una medida con la que también aspira a convertirse en un ejemplo que otras personalidades con una más que sobrada capacidad financiera sigan para reducir la brecha de desigualdad existente.