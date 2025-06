Bill Gates asegura que donará gran parte de su fortuna a África: "La mayor parte de esos fondos se destinarán a..."

Bill Gates es una de las personas más importantes de la era digital. Un hombre que ha marcado un antes y un después tanto en el pasado como en el futuro de lo que hoy en día conocemos como Internet. A lo largo de toda su vida ha mostrado un carácter infranqueable que responde única y exclusivamente a sus ideales. Esta noticia, que se ha dado a conocer recientemente, viene condicionada por los deseos del filántropo con respecto al porvenir de su enrome fortuna. En la actualidad, esta cifra asciende a los 200.000 millones de dólares, lo que supone en la moneda local un total de 175.000 millones de euros.

A diferencia de otros multimillonarios, los intereses de Gates responden a un ámbito colectivo por encima del individualismo. De esta manera, ha comunicado en varias ocasiones que, antes de de irse de este mundo, quiere zanjar el debate sobre su patrimonio y el destino del mismo. En un principio, quiere contribuir a causas consideradas que favorezcan a los menos pudientes y, en este caso, el continente africano se posiciona como su principal candidato. "Al liberar el potencial humano a través de la salud y la educación, todos los países de África deberían encaminarse hacia la prosperidad", declaró el estadounidense.

Objetivo África: la próxima donación de Gates

Tal y como informó la Fundación Gates en uno de sus últimos comunicados, en el discurso pronunciado en la sede de la Unión Africana en Adís Abeba, Bill Gates matizó la siguiente afirmación: "Recientemente me comprometí a donar mi patrimonio durante los próximos veinte años". Es así como el cofundador de Microsoft dictaminó el fin último de su fortuna. "De hecho, algo que no he dicho públicamente antes es que, si consideramos las prioridades y las excelentes alianzas que tenemos, la mayor parte de esos fondos se destinarán a ayudarles a abordar los desafíos aquí en África", aseguró.

En este sentido, el objetivo de esta donación responde a necesidades "básicas" que guardan relación con los valores que trata de promover la organización. "Las madres deben sobrevivir al parto. Los bebés deben sobrevivir más allá de su quinto cumpleaños, los niños deben estar bien alimentados. Muchas de estas enfermedades infecciosas deben desaparecer, y el resto, en veinte años, debe estar en un nivel muy bajo", informa con respecto a las principales operaciones que se desean llevar a cabo en un futuro cercano.

Bill Gates donará toda su fortuna antes de morir

"Y es emocionante formar parte de ese camino, crearlo. Así es como pienso enfocar todo mi trabajo por el resto de mi vida, porque no hay nada más importante", indicó en una de sus últimas declaraciones.

A pesar de la polémica que siempre ha suscitado toda su vida, con sus fallos y aciertos, el magnate empresarial ha informado sobre el objeto de su actividad próxima. "Dirán muchas cosas sobre mí cuando muera, pero estoy decidido a que 'murió rico' no sea una de ellas", aseguró. El norteamericano confirmó que por medio de su fundación tratará de donar la totalidad de su fortuna en los próximos años con la idea de finalizar sus operaciones económicas en 2045, cumpliendo los veinte años que declaró.