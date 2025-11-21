Es oficial, ChatGPT comienza a lanzar los grupos en todo el mundo

OpenAI ha comenzado a activar en todo el mundo los chats grupales de ChatGPT, una función que transforma por completo la manera en la que se usa la plataforma. A partir de ahora, hasta 20 personas pueden participar en una misma conversación junto al asistente de IA, siempre que acepten una invitación previa.

La compañía sostiene que este paso convierte a ChatGPT en un entorno pensado para coordinar viajes, escribir documentos entre varias personas, resolver dudas en grupo o comparar opciones sin tener que saltar entre pestañas.

Para crear un grupo, basta con pulsar el icono de “personas” dentro de la app o en la versión web. Los participantes pueden añadirse directamente o mediante un enlace, y cada uno configura un pequeño perfil con su nombre, foto y un identificador. Un detalle importante: si añades gente a un chat ya abierto, ChatGPT crea una conversación nueva y deja intacto el hilo original.

Una función que convierte a ChatGPT en un espacio social

OpenAI explica que el asistente sabrá cuándo intervenir y cuándo mantenerse al margen, aunque los usuarios pueden mencionarlo para que responda. También puede reaccionar con emojis o hacer referencia a la foto de perfil de cada miembro. Las configuraciones personales y la memoria del bot (si está activada) permanecen privadas para cada usuario dentro del grupo.

Con este lanzamiento, OpenAI deja claro que su objetivo es convertir ChatGPT en algo más que un chatbot individual. La empresa habla de “un entorno colaborativo” y de experiencias reales en grupo, donde la IA actúe como apoyo cuando sea necesario.

Es una línea que ya habían empezado a explorar: hace dos semanas se lanzó GPT-5.1, con versiones Instant y Thinking, y hace unos meses la compañía presentó Sora, una app social que permite generar vídeos con IA al estilo de TikTok.

OpenAI asegura que esta nueva capacidad es “solo el principio” y que ChatGPT irá adoptando un papel más activo dentro de las conversaciones colectivas, ayudando a planificar, crear y tomar decisiones de manera conjunta.