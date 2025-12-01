Jon Hernández, experto en IA: “Usar la inteligencia artificial para buscar conocimiento es el mayor error que podemos tener”

La inteligencia artificial se ha convertido en parte de nuestra vida diaria.

Millones de personas recurren a ChatGPT para resolver dudas, redactar textos o generar imágenes digitales.

Sin embargo, no todos la están utilizando de la manera más adecuada posible.

La clave está en la interacción

Jon Hernández advierte que usar ChatGPT como buscador es un error y defiende su rol creativo.

Así lo advierte Jon Hernández, especialista en IA, que insiste en que el verdadero valor de estas herramientas no eatá en sustituir a los buscadores, sino en la interacción que generan con el usuario.

“Usar la inteligencia artificial para buscar conocimiento es el mayor error que podemos tener”, afirmó durante su participación en el pódcast Roca Project.

Para Hernández, el problema es que muchos confunden a ChatGPT con Google y esperan respuestas exactas y verificadas, cuando en realidad la IA puede inventar datos o dar información incompleta parcial.

El experto propone un cambio de mentalidad en el que propone dejar de ver a la IA como un asistente pasivo y empezar a tratarla como un colaborador. “No se trata de tener un becario al que le das órdenes, sino de contar con un co-founder aliado, alguien que trabaja contigo mano a mano”, explicó.

En su opinión, el mayor valor está en usar la inteligencia artificial para validar ideas, compartir información y potenciar la creatividad conjunta.

Para él, la clave está en la interacción, y es que el experto defiende que el usuario debe integrar la IA en sus flujos de trabajo, como si fuese un compañero más del equipo. “Cuatro ojos ven más que dos”.

De esta manera, la herramienta deja de ser un recurso puntual y se convierte en una extensión del propio proceso creativo productivo.

En definitiva, ChatGPT no debería entenderse como un buscador ni como un ayudante limitado, sino como un aliado capaz de mejorar la forma en que pensamos y trabajamos.

Pero, una vez más, la clave está en cómo lo usamos, y es que dependerá de si lo tratamos como un simple proveedor de respuestas o como un compañero que nos ayuda a llegar mucho más lejos juntos.