Perplexity Comet llega a Android: ahora no tienes excusas para no probar el navegador por IA

Perplexity está ampliando el acceso a Comet, su navegador con funciones de inteligencia artificial. La app, que hace unos meses era exclusiva para quienes pagaban el plan Pro de 200 dólares al mes, ya puede descargarse gratis en Android desde Google Play. La versión móvil llega poco después del estreno en escritorio y mantiene prácticamente las mismas herramientas.

En Android, Comet permite usar el asistente de IA integrado para resumir búsquedas, interpretar resultados o interactuar por voz. Perplexity lo presenta como un modo de navegar más rápido y sin tanta fricción, con la IA funcionando en segundo plano para interpretar lo que el usuario necesita.

Comet aterriza en Android con las mismas funciones que en escritorio

Perplexity ha reconocido abiertamente que uno de los objetivos de Comet es recopilar datos de los usuarios para dirigir mejor la publicidad, un enfoque que no ha pasado desapercibido en el sector. No es la única empresa de inteligencia artificial (ni la única tecnológica) que intenta integrar estos sistemas en la navegación web.

Pero las primeras pruebas ya han generado críticas, especialmente por parte de Amazon,preocupada por el uso de IA en las búsquedas de productos y el posible impacto en las compras.

Este tipo de navegadores abre además otros problemas. Expertos en ciberseguridad alertan de que integrar la IA en la navegación puede facilitar nuevas tácticas de estafa, desde recomendaciones manipuladas hasta resultados que induzcan a error.

El lanzamiento en Android es un movimiento importante para Perplexity, pero ahora falta ver si los usuarios están dispuestos a navegar con un asistente mirando todo el tiempo… o si el tema de los datos acaba frenando el entusiasmo.