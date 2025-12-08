China presenta su nuevo 'terminator', un robot militar capaz de imitar el combate de los soldados

En sus incasables esfuerzos por continuar a la vanguardia en lo que a robótica se refiere, China ha presentado un nuevo modelo militar durante un reciente evento. Esta nueva máquina será capaz de replicar los movimientos de los soldados mediante el uso de la inteligencia artificial.

Este nuevo robot de combate es un esfuerzo del Ejercito Popular de Liberación de China para desarrollar sistemas de combate autónomos para la guerra moderna. Fue presentado durante la 12ª Semana Internacional de Cadetes del Ejército (IACW) en noviembre de 2025. Organizado por la Universidad de Ingeniería del Ejército del EPL de China, el evento contó con la participación de cadetes de China y de 13 países extranjeros.

Un cadete marroquí que lo probó declaró a Science and Technology Daily que pese a que los robots de combate aún no habían alcanzado la detección de largo alcance, esto podría mejorar con la aplicación de la IA al asalto y reconocimiento de campo. La exhibición presentó un robot desminador que empleaba el reconocimiento visual con IA junto a detectores de metal para la detección de explosivos.

Este nuevo robot de combate con control de movimiento se presentó a representantes de defensa de los 13 ejércitos de los países participantes. El informe realizado reveló que su nuevo sistema robótico funciona mediante un operador humano que usa un traje de sensor de movimiento, es decir, cualquier movimiento realizado por su 'piloto', el robot lo replica casi al instante. Un sistema parecido al de la película 'Acero puro' y los boxeadores que controlaban a sus máquinas en la sombra.

China buscará seguir mejorando su róbotica armamentística

Esta presentación destaca el esfuerzo del EPL por integrar la robótica avanzada en su concepto de 'guerra inteligente'. Analistas militares chinos argumentaron que los robots podrían ofrecer más flexibilidad e incluso influir en las estrategias donde los entornos de batalla son más complejos. "La tecnología no sólo forja una ‘espada’ militar más disuasoria, sino que también sienta una base sólida para salvaguardar la paz”, dijo Xia Yunfeng, instructor del evento, según Science and Technology Daily.

Gran parte de este progreso se basa en la industria robótica civil china, que ha logrado importantes avances en el equilibrio, la movilidad y el control del movimiento de las máquinas humanoides. Si bien estos robots aún se encuentran en fase de demostración, no parece que vayamos a tardar en ver su total potencial asumiendo tareas en entornos demasiado peligrosos o desafiantes para los soldados humanos.