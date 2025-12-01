China desplegará robots humanoides para patrullar la frontera con Vietnam

China realizará uno de los mayores despliegues de sistemas humanoides en operaciones gubernamentales hasta la fecha, según informa el medio South China Morning Post (SCMP). La compañía china UBTech Robotics ha obtenido un contrato de 264 millones de yuanes (32,2 millones de euros) para desplegar robots humanoides de grado industrial en los pasos fronterizos de la región autónoma china de Guangxi, que limita con Vietnam. Está previsto que las entregas comiencen este mismo mes de diciembre.

El robot humanoide elegido es el modelo Walker S2 de UBTech, presentado en julio y descrito como el primer robot humanoide del mundo capaz de sustituir de forma autónoma su propia batería. Las funciones que realizarán en los puestos fronterizos serán variadas e incluyen ayudar en las tareas de patrulla, orientar a los viajeros, gestionar el flujo de personas, encargarse de labores logísticas y apoyar servicios comerciales.

Además de las operaciones relacionadas con el flujo de personas, los robots también se utilizarán en instalaciones de producción de acero, cobre y aluminio.

El acuerdo refleja el esfuerzo que está realizando China para comercializar la IA en nuevas plataformas. El sector de la robótica ha recibido un fuerte respaldo político y organismos de varias provincias han empezado a incorporar robots en su trabajo diario.

Despliegues similares han ocurrido también en aeropuertos, oficinas gubernamentales y grandes eventos. Un reportaje de la cadena estatal China Central Television, citado por el SCMP, señalaba que un robot similar se había desplegado en el aeropuerto internacional de Hangzhou Xiaoshan para responder a las preguntas de los pasajeros.

Otro ejemplo se vio durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái celebrada este año en Tianjin, en la que las autoridades de inmigración utilizaron un robot multilingüe desarrollado por la empresa pekinesa iBen Intelligence. También se han visto robots policiales de patrulla en ciudades como Shenzhen, Shanghái y Chengdu.

UBTECH (https://t.co/mDFRhXcb0e) has been added the MSCI China Index and secured massive new order: $37.2M!📈



We are proud to announce a significant milestone: UBTECH's inclusion in the MSCI China Index, a key benchmark for global investors tracking China's innovative economy.… pic.twitter.com/EnVSSfEON9 — UBTECH Robotics (@UBTECHRobotics) November 25, 2025

Walker S2: un humanoide de grado industrial diseñado para funcionar de forma continua

Aunque este despliegue se centra en aplicaciones industriales y en la frontera, el diseño del Walker S2 está orientado a la fabricación inteligente y la logística. UBTech describe el robot como un humanoide de grado industrial pensado para ofrecer alta disponibilidady ejecutar tareas complejas de manipulación.

Con una altura de unos 1,76 metros y 70 kilogramos de peso, el Walker S2 cuenta con un cuerpo altamente articulado con 52 grados de libertad, incluidas manos de cuarta generación con 11 grados de libertad cada una. Esto le permite una precisión submilimétrica en tareas como el montaje y el agarre de objetos.

El robot puede manejar cargas de hasta 15 kilogramos por brazo en un espacio de trabajo que va desde el nivel del suelo hasta 1,8 metros de altura. Las articulaciones de alto par en la cintura permiten realizar sentadillas e inclinarse, lo que facilita operaciones que requieren fuerza y flexibilidad.

Walker S2, en el proceso de cambiarse la batería. UBTech Robotics.

Una de las características más destacadas del robot es su sistema autónomo de doble batería intercambiable. UBTech afirma que el Walker S2 puede sustituir por sí mismo una batería agotada por otra completamente cargada en unos tres minutos, lo que permite un funcionamiento prácticamente continuo las 24 horas sin intervención manual.

Para la percepción y la toma de decisiones, el sistema integra las plataformas de IA BrainNet 2.0 y Co-Agent de UBTech, que combinan razonamiento multimodal, planificación de tareas y gestión autónoma de excepciones.

Una fábrica sin trabajadores humanos, funcionando con robots Walker S2. UBTech Robotics.

El robot utiliza un sistema de visión estereoscópica binocular RGB puro que proporciona una percepción de la profundidad similar a la humana, lo que le permite adaptarse a entornos de fábrica densos y dinámicos. Su velocidad de desplazamiento es de hasta 7,2 km/h y utiliza algoritmos avanzados de equilibrado dinámico para mantener la estabilidad mientras camina y transporta cargas pesadas.

UBTech afirma que, desde que comenzaron los envíos este mes, los pedidos acumulados de la serie Walker han alcanzado los 1.100 millones de yuanes (134 millones de euros). La empresa pretende entregar 500 humanoides industriales antes de que termine el año y multiplicar por diez su producción el próximo año, con el objetivo a largo plazo de fabricar 10.000 unidades anuales de aquí a 2027. La compañía también aspira a reducir los costes de fabricación a medida que aumente la escala de producción.