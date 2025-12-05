Japón convierte "Yo, robot" en realidad: una nube enseña a los robots a hacer nuestro trabajo

Con Japón como escenario, la frontera entre la ciencia ficción y la fábrica se vuelve cada vez más fina. En la feria iREX 2025, celebrada en Tokio, Realtime Robotics presentó Resolver, una nueva plataforma en la nube con la que los robots industriales aprenden, se coordinan y se entrenan sin moverse del taller virtual.

Su meta es clara: reducir la intervención humana y acelerar una automatización que ya avanza sin pausa en todo el mundo. El sistema permite a los robots ensayar su trabajo en la nube antes de mover un solo brazo en la fábrica real. Según la compañía, esta herramienta puede acortar semanas de programación a unas pocas horas y reducir los costes de producción, marcando un salto hacia fábricas más autónomas y adaptables.

La nube donde los robots se entrenan

Especialista en planificación de movimiento libre de colisiones, Realtime Roboticsha lanzado la versión japonesa de su plataforma con mejoras técnicas y compatibilidad ampliada. Resolver ahora soporta más modelos de robots Fanuc, incorpora un sistema de calibración más preciso y permite definir límites de trabajo por articulación, lo que mejora la seguridad y reduce los ajustes manuales.

La compañía también ha rediseñado la interfaz, ahora más intuitiva, con acceso directo a través de Google o Microsoft y una organización más limpia de los proyectos. Además, amplía su integración con Siemens Process Simulate y Visual Components, de modo que los ingenieros pueden probar configuraciones sin salir de sus entornos habituales.

Durante la feria, la compañía realizó demostraciones en directo mostrando cómo la plataforma diseña, prueba y optimiza líneas de producción completas desde la nube, coordinando brazos robóticos, sensores y sistemas de visión.

“Los fabricantes están bajo una gran presión para hacer más con menos”, explicó Peter Howard, director ejecutivo de Realtime Robotics. “Resolver les da la capacidad de adaptarse rápido, reducir costes y llevar productos al mercado con mayor velocidad”.

Desde su lanzamiento a principios de 2025, la herramienta ya ha demostrado que puedeacortar ciclos de producción y ahorrar energía, liberando a los operarios de tareas que antes consumían horas de trabajo manual.

Resolver puede aplicarse tanto al diseño inicial de celdas robóticas como a la reconfiguración de líneas existentes, adaptándose a diferentes productos o modelos. Para Japón, líder en automatización, este paso simboliza la llegada de una nueva era:robots que aprenden en la nube para reemplazarnos (o liberarnos) en el trabajo físico.