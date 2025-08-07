Un ciberataque pone en jaque datos de los asistentes a pocas semanas de que comience la Biennale de Venecia

La Biennale de Venecia ha informado que su sistema informático fue blanco de un ciberataque el pasado 7 de julio, comprometiendo datos personales de las personas acreditadas para la 82ª edición del Festival Internacional de Cine, que se celebrará entre el 27 de agosto y el 9 de septiembre.

Según han confirmado los organizadores, la intrusión no afectó a la infraestructura de proyección ni al programa oficial del certamen, pero sí expuso información confidencial de los participantes. Entre los datos comprometidos figuran nombres completos, direcciones de correo electrónico, información de contacto y detalles fiscales de los asistentes registrados.

Tras detectar la brecha de seguridad, los responsables del evento activaron de inmediato sus protocolos de emergencia para analizar el alcance del ataque y contener sus efectos. Aunque todavía no se ha revelado cuántas personas se han visto afectadas, no se han reportado hasta ahora usos indebidos de la información filtrada.

Como respuesta, la organización ha reforzado sus sistemas de protección digital, incorporando nuevas medidas de cifrado y vigilancia continua para prevenir futuras intrusiones. Asimismo, se ha emitido una recomendación dirigida a todos los participantes para que permanezcan atentos ante posibles intentos de suplantación de identidad o correos electrónicos sospechosos, y revisen con detenimiento sus cuentas bancarias y bandejas de entrada.