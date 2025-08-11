La primera serie de la mítica saga 'Alien' aterriza en Disney+ esta semana, y no viene sola

¿Quién dijo que agosto era un mes tranquilo para el streaming? Disney+ ha decidido romper la calma veraniega con la precuela de la icónica franquicia 'Alien', una incursión en el universo creado por Ridley Scott que nos traslada a un futuro distópico donde los xenomorfos pisan, por primera vez, nuestro propio planeta. Pero la cosa no acaba ahí: Tini Stoessel se mete de lleno en un thriller criminal, rodado entre Argentina y México, mientras Chris Hemsworth regresa con la segunda temporada de su docuserie, donde se enfrentará a nuevos desafíos físicos y mentales. ¿Por dónde vas a empezar?

Las novedades de Disney+ de esta semana (del 11 al 17 de agosto)

Antes de profundizar en la sinopsis, el tráiler y otros detalles relevantes, te dejamos un resumen de las 4 novedades que van a llegar esta semana al catálogo de Disney+:

Alien: Planeta Tierra - miércoles 13 de agosto

- miércoles 13 de agosto The Kingdom - jueves 14 de agosto

- jueves 14 de agosto Sin límites con Chris Hemsworth (Temporada 2) - viernes 15 de agosto

- viernes 15 de agosto Quebranto - viernes 15 de agosto

Alien: Planeta Tierra

Está ambientada en el año 2120, apenas dos años antes de los eventos de la película original Alien (1979). La historia sigue a una joven llamada Wendy (Sydney Chandler) y un grupo variopinto de soldados que, tras el choque de una misteriosa nave espacial en la Tierra, descubren una forma de vida depredadora y letal que representa la mayor amenaza para el planeta. Mientras buscan supervivientes entre los escombros, el equipo se enfrenta a criaturas parasitarias e invasivas, en un mundo dominado por cinco megacorporaciones (Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold), donde cíborgs y sintéticos coexisten con humanos. Al menos, hasta el choque que desata la catástrofe alienígena.

La serie consta de 8 capítulos, con una duración aproximada de 55 minutos cada uno. Los dos primeros estarán disponibles en Disney+ a partir del miércoles 13 de agosto, y después se estrenará uno nuevo cada semana.

Sin límites con Chris Hemsworth (Temporada 2)

Producida por National Geographic, esta serie documental sigue al actor Chris Hemsworth mientras viaja por el mundo para explorar formas de vivir mejor y durante más tiempo. Con la orientación de científicos, expertos en salud y bienestar, familiares y amigos, el australiano se somete a desafíos extremos -físicos, mentales y emocionales para descubrir herramientas prácticas y científicas que nos ayuden a estar más sanos, fuertes y felices durante toda la vida.

En esta segunda temporada, titulada Una vida mejor, Chris Hemsworth se adentra aún más en el reto personal y transformador. Primero, se embarca en la audaz misión de aprender a tocar batería para acompañar a Ed Sheeran en un concierto, enfrentando el miedo escénico. Luego, escala una pared de los Alpes suizos en invierno, en una prueba de resistencia tanto física como mental. Finalmente, en Corea del Sur, guiado por el experto Dr. B.J. Miller, se enfrenta al "valle del dolor", con entrenamientos de fuerzas especiales que incluyen técnicas extremas como gas pimienta, electrocución y baños helados.

La docuserie consta de 3 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Estará disponible en Disney+ a partir del viernes 15 de agosto.

Quebranto

Tini Stoessel (Miranda Sanguinetti), una joven pianista adoptada y criada en Argentina, carga con tormentos internos y el deseo de descubrir sus raíces biológicas. Decidida a conocer la verdad, viaja a México y se infiltra en una peligrosa red criminal bajo la protección de Leo (Martín Barba) y en colaboración con Javier (Jorge López), sobrino del poderoso líder del grupo criminal. A medida que desentraña secretos que pueden derrumbarlo todo, Miranda se enfrenta a decisiones que la empujan al límite entre lealtad y traición, amor y venganza, descubriendo que la verdad puede costar más de lo que imaginaba.

La serie consta de 6 capítulos, con una duración aproximada de 45 minutos cada uno. Estará disponible en Disney+ a partir del viernes 15 de agosto.