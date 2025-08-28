El código de Apple revela detalles sobre los nuevos Apple Watch: 3 modelos, 5G, chips renovados y una gran sorpresa

Todos los rumores y filtraciones se están centrando en la serie iPhone 17, pero lo cierto es que el próximo 9 de septiembre Apple presentará también los Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE de tercera generación. Aunque será una renovación modesta en los tres casos, se han descubierto algunas de sus novedades gracias al código de la propia Apple.

El medio especializado en Apple, Macworld, ha encontrado referencias a las nuevas generaciones de Apple Watch que la compañía presentará el mes que viene. Concretamente, lo hallado es una pequeña confirmación de lo que veríamos: tres nuevos modelos, conexión 5G y chips renovados.

Lo que podría presentar Apple dentro de la gama Apple Watch el mes que viene

El código interno de Apple visto por Macworld confirma que la compañía de la manzana mordida lanzaría cinco nuevos modelos de Apple Watch junto a la serie iPhone 17. Lo más interesante de este hallazgo es que, según el código, veríamos un nuevo chip inalámbrico propio de Apple. Pero antes de entrar en ello con más detalle, estos serían los Apple Watch que llegarían:

Apple Watch Series 11 : versiones Wi-Fi y Cellular.

Apple Watch Ultra 3 : versión Wi-Fi + Cellular.

Apple Watch SE 3: versiones Wi-Fi y Cellular.

Estos modelos no cambiarían su aspecto exterior con respecto a otros años, ya que no se esperan modificaciones de diseño. Lo mismo ocurriría en el interior, ya que el nuevo chip estaría basado en el de generaciones anteriores, tal y como ha sucedido en el pasado. Sin embargo, pese a que la CPU sería prácticamente la misma, sí habría una novedad importante.

Esa novedad se habría diseñado con el fin de mejorar otras partes internas del Apple Watch: un nuevo módulo que Apple llama Proxima, un chip inalámbrico propio de la compañía. Con este chip, Apple podría controlar la gestión de las conexiones inalámbricas, reduciendo aspectos como el consumo de energía.

Y eso no es todo. En el código visto por Macworld también hay referencias a un módem 5G, que estaría presente en el Apple Watch Ultra 3, un modelo que incorporaría mejoras de conectividad. Esta sería una gran novedad, ya que actualmente los Apple Watch con conexión a Internet lo hacen a través de LTE.

El mismo código también apunta a que Apple podría lanzar un MacBook Pro con conectividad 5G, quizá el modelo rediseñado que llegaría en 2026. Sin embargo, aunque dichas referencias están en el código de Apple, podría no materializarse nada de ello. Para salir de dudas sobre los Apple Watch no queda demasiado, mientras que para el MacBook Pro habrá que esperar un poco más.