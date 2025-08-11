Revelados los dos grandes secretos del próximo MacBook Pro: Isla Dinámica y pantalla OLED

Si los rumores están en lo cierto, Apple estaría trabajando en un nuevo y rediseñado MacBook Pro que llegaría con pantalla OLED, en sustitución de la actual con tecnología miniLED, así como con Dynamic Island, que vendría para sustituir al actual notch, una función que lleva en los iPhone desde hace algunos años.

No está claro cuándo se lanzaría este dispositivo, ya que, en un principio, estaba planeado su lanzamiento para 2026. Sin embargo, el analista Mark Gurman, en la última entrega de su boletín oficial, Power-On, ha indicado que existe la posibilidad de que se retrase a 2027. En ella, también ha indicado el estado de las nuevas funciones de Siri, que siguen programadas para primavera de 2026.

Una renovación que podría hacerse esperar

La última actualización que recibió el MacBook Pro fue en 2024, con la inclusión del procesador M4 para la versión de entrada y de los M4 Pro y M4 Max para las versiones más avanzadas. Además, se añadió la opción de pantalla nanotexturizada, entre otras novedades. Para la nueva generación se espera algo parecido, M5 para la versión más básica y chips más avanzados (M5 Pro y M5 Max) para las superiores.

Además, también se espera un cambio de diseño para el nuevo MacBook Pro, que sería más delgado y ligero que nunca. Hay que tener en cuenta que esto es algo que la compañía ya ha probado con muy buenos resultados en los iPad Pro con procesador M4 y que probará con el iPhone 17 Air el mes que viene, un dispositivo que destacará por tener un grosor de poco más de 5 mm.

Aunque el panel miniLED del actual MacBook Pro proporciona muy buenos resultados, lo cierto es que la inclusión de un panel OLED, haría que su frontal tuviese muchas ventajas. Entre ellas, negros más puros, mejores ángulos de visión o, incluso, mejor eficiencia energética. Todo ello sumado a la tecnología ProMotion, que permite una tasa de refresco de hasta 120 Hz.

Un frontal que también llegaría con Dynamic Island por primera vez, ya que hasta ahora ha sido una función reservada para los iPhone. Hay que tener en cuenta que se trata de un reporte, pero un reporte del que también se hizo eco el analista Mark Gurman, por lo que podríamos decir con seguridad que algo se está cociendo con el próximo MacBook Pro.