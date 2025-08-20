Si tienes un Apple Watch, este es el nuevo reto de actividad que podrás completar a final de mes

Apple ha preparado un nuevo reto de actividad para los usuarios de un Apple Watch y ya hay fecha marcada en el calendario. El próximo domingo 24 de agosto tendrá lugar el National Parks Challenge 2025, una iniciativa que busca celebrar la naturaleza y animar a moverse al aire libre. Uno de los retos favoritos de su CEO, que es un gran amante de los parques de Estados Unidos.

Este desafío invita a todos los usuarios del Apple Watch a completar un entrenamiento de al menos 20 minutos con cualquier aplicación compatible con Salud. No importa la disciplina elegida: caminar, correr, nadar o practicar yoga. Lo importante es mantenerse activo y dedicar un tiempo a la actividad física.

El National Parks Challenge 2025 llega al Apple Watch el próximo domingo

La propuesta es sencilla: el 24 de agosto bastará con registrar un ejercicio de veinte minutos o más para obtener la recompensa. Apple quiere destacar la importancia de los parques nacionales y lo hace a través de su ecosistema, motivando a los usuarios a ejercitarse y disfrutar del entorno natural.

El reto está disponible para cualquier tipo de entrenamiento registrado en el Apple Watch, siempre que la duración mínima se cumpla. De esta forma, tanto quienes prefieren actividades intensas como quienes optan por algo más relajado podrán formar parte del desafío y ganar la medalla especial.

Al completar el National Parks Challenge 2025, los participantes desbloquearán un trofeo virtual exclusivo en la aplicación Fitness. Junto a él, también recibirán pegatinas animadas que podrán usarse en Mensajes, FaceTime y otras aplicaciones. Una manera divertida de mostrar los logros alcanzados con el reloj.

Las pegatinas incluyen animaciones únicas: una ballena emergiendo del océano, una persona haciendo senderismo, otra en kayak y una versión animada del trofeo. Apple enviará la notificación del evento a los Apple Watch durante el fin de semana, justo antes de que comience este reto tan especial. Este será el último reto que se podrá disfrutar antes de la llegada oficial de watchOS 26, que se lanzará el mes que viene.