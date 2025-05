Como 'The Office' pero de fútbol: así es la joya de culto que está en streaming

En el año 2013, un entrenador de fútbol americano, interpretado por el entusiasta y bigotudo actor Jason Sudeikis, irrumpió en la televisión estadounidense para promocionar la Premier League inglesa. Y contra todo pronóstico, lo que empezó como una parodia publicitaria de la NBC sobre el desconocimiento de los americanos sobre el fútbol europeo, se transformó, años después, en una de las comedias más queridas y premiadas de la televisión actual.

Detrás de este fenómeno están el propio Jason Sudeikis, quien no solo interpreta al protagonista, sino que también es cocreador del personaje, Bill Lawrence, Joe Kelly y Brendan Hunt, un equipo creativo que ha sabido exprimir todo su potencial. En cuanto a su recepción, presume de un espectacular 90% y 85% de valoraciones positivas de críticos y audiencia en la web de Rotten Tomatoes, manteniendo la misma línea en otras plataformas de reseñas como FilmAffinity, donde además aparece en el ranking de mejores series del siglo XXI. Por si fuera poco, ha salido victoriosa varios años consecutivos en los Globos de Oro y los Emmy, con galardones como el de 'Mejor serie de comedia' o 'Mejor actor principal'.

La broma publicitaria que acabó convirtiéndose en un fenómeno

La serie de la que hablamos está basada en un personaje que fue creado originalmente para promocionar la Premier League en NBC Sports. Él es Ted Lasso (Jason Sudeikis), un entrenador de fútbol americano universitario de Kansas que, sin experiencia alguna en fútbol europeo, es contratado para dirigir al ficticio AFC Richmond, un club inglés de la Premier League. La dueña del equipo, Rebecca Welton (Hannah Waddingham), lo contrata como venganza contra su exmarido, antiguo propietario y aficionado del club: tiene la esperanza de que su inexperiencia lleve al equipo al fracaso.

A pesar de la desconfianza inicial de jugadores, aficionados y prensa, Ted, con su optimismo, amabilidad y métodos poco convencionales, comienza a ganarse el respeto y cariño de todos, transformando poco a poco al club y a quienes lo rodean. Para mí, lo mejor de esta serie es que no se limita a hacerte reír: también emociona. Sabe equilibrar el humor con temas serios como la salud mental, las inseguridades, el duelo o la redención, y eso es gracias a su guion repleto de frases brillantes, guiños culturales y pequeñas perlas de sabiduría que te dan pensando. Es más, yo confieso que en más de una ocasión he parado la serie para coger el móvil y apuntar una cita, o mandársela a alguien por WhatsApp.

No me puedo creer que todavía no hayas visto 'Ted Lasso'. Afortunadamente, eso tiene solución, porque se encuentra disponible en streaming, concretamente en el catálogo de Apple TV+, por lo que será imprescindible que estés suscrito a la plataforma. La serie tiene 3 temporadas y 34 capítulos en total, con una duración variable de 30-60 minutos según van avanzando las entregas, y eso no es todo, porque la cuarta está confirmada.