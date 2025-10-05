Cómo usar la nueva grabación dual de los iPhone 17

Los iPhone 17 y iPhone 17 Pro han llegado con muchas novedades, entre las cuales se encuentran mejoras en el apartado fotográfico. Una de las más destacadas fue, sin duda, la grabación dual. En otras palabras, la opción de poder grabar con la cámara trasera y delantera al mismo tiempo, una nueva función que fue objeto de críticas por ser exclusiva de esta serie y por el hecho de que también se puede hacer con apps de terceros.

Puede que tengas uno de los iPhone 17 y te estés preguntando cómo se hace, así que te vamos a explicar cómo funciona la grabación dual. El proceso es muy sencillo y consta de pocos pasos, y tras seguirlos conseguirás resultados muy interesantes. Veamos dicho proceso.

Así funciona la grabación dual en los iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro

La grabación dual es una nueva opción que se encuentra dentro de las herramientas de la cámara de los iPhone 17, iPhone Air y iPhone 17 Pro, en concreto, cuando estás en la sección Vídeo. Para poder grabar con la cámara delantera y trasera al mismo tiempo, hay que seguir los pasos que te dejamos a continuación:

Abrimos la app Cámara en nuestro iPhone.

Tocamos en Vídeo en la parte inferior de la pantalla.

En la parte superior derecha de la pantalla, tocamos en el icono de los puntos o tocamos nuevamente en Vídeo para acceder a un menú de opciones.

Seleccionamos la opción de captura dual.

Presionamos el obturador para comenzar a grabar.

Una vez activada la grabación dual, en la parte superior aparecerá una miniatura de lo que esté captando la cámara selfie, mientras que en la pantalla completa aparecerá la escena que esté registrando la cámara trasera. La miniatura de la cámara selfie se puede mover y colocar en el lugar que quieras de la pantalla.

Si tienes un iPhone anterior a los modelos de la serie iPhone 17, no te preocupes, porque te traigo algunas propuestas en forma de aplicaciones para que puedas disfrutar de la grabación dual. No está clara la razón por la que es una función exclusiva de los iPhone 17, pero seguramente sea para diferenciarlos del resto de modelos.