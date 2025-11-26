Steve Wozniak, co-fundador de Apple, sobre la IA: “No piensa, solo saca cosas de otros sitios y las coloca en un buen lugar”

El cofundador de Apple, Steve Wozniak, no se cansa de hacer declaraciones relevantes sobre temas de actualidad como la inteligencia artificial. Desde que dejó la compañía hace décadas, se ha dedicado a impartir conferencias en las que comparte sus vivencias en Apple y sus opiniones sobre diferentes asuntos. Wozniak, conocido por hablar sin rodeos, se muestra muy crítico con la IA.

Para él, la inteligencia artificial no piensa; simplemente toma cosas de otros sitios y las coloca en el lugar adecuado. Estas declaraciones, aunque las hizo en 2023, siguen reflejando su postura, ya que en el pasado Mobile World Congress ofreció una opinión similar durante una conferencia en Barcelona hace unos meses.

Pese a su visión contundente sobre esta tecnología, Woz —como se le conoce en el mundo Apple— considera que las IAs son los mejores buscadores de Internet, pero su principal defecto es que son demasiado artificiales y poco inteligentes. Según Wozniak, esto es precisamente lo que deberían mejorar todas las inteligencias artificiales.

Las respuestas que dan las inteligencias artificiales son aburridas y planas

Wozniak no solo fue crítico con la IA, sino también con algunas de las herramientas más utilizadas en la actualidad, como ChatGPT, sobre las que afirmó que sus respuestas resultan aburridas y planas. Según Woz, los textos generados por la inteligencia artificial no se sienten humanos porque la IA no piensa ni tiene emociones. Además, considera que su uso debería regularse de forma más estricta.

Conocer la opinión de alguien como Steve Wozniak, que junto a Steve Jobs fundó una de las compañías más famosas y exitosas del mundo, siempre es interesante. Woz suele ofrecer declaraciones muy valiosas sobre todo tipo de temas. De hecho, gracias a él hemos sabido detalles sobre Apple, como que no se fundó en un garaje —como muchos creen— o que Steve Jobs no tenía formación en informática.