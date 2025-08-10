Crear recordatorios será más fácil que nunca gracias a este ajuste de iOS 26

Aunque lo más destacado de iOS 26 es, sin duda, su nuevo diseño llamado Liquid Glass, lo cierto es que también llegará con otros detalles interesantes, como estas 26 novedades o nuevas opciones que mejorarán todo lo relacionado con la carga de los AirPods. Además, incluirá una función que permitirá crear recordatorios fácilmente desde el botón de acción.

En versiones anteriores, se añadió una opción para que las apps pudieran tener controles en el Centro de control, el cual es personalizable desde que Apple lanzó iOS 18 de forma oficial. Estos controles no solo se pueden colocar en el Centro de control, sino también en el botón de acción, por lo que es posible acceder a funciones de cualquier app compatible.

Cómo crear recordatorios desde el botón de acción del iPhone

El botón de acción se añadió al iPhone por primera vez en la serie iPhone 15, concretamente en los modelos Pro, en sustitución del interruptor de silencio que había formado parte del iPhone desde sus inicios. Tras un año de andadura, Apple decidió incorporarlo en todos los iPhone 16, incluido el 16e, lanzado el pasado mes de febrero.

Este nuevo botón llegó con varias opciones, pero con el tiempo se han ido añadiendo más para que el botón de acción sea aún más versátil. De hecho, actualmente podemos encender la linterna, controlar el silencio, abrir la cámara, usar el traductor del iPhone, ejecutar cualquier atajo, controlar los modos de concentración, usar la Inteligencia visual de Apple Intelligence, grabar notas de voz, usar Shazam, usar la lupa, ejecutar funciones de accesibilidad o añadir controles.

Justamente de esta última opción nos vamos a aprovechar para poder crear recordatorios desde el Centro de control. Y es que iOS 26 añadirá un control que permitirá crear un nuevo recordatorio, una acción que, gracias a la opción de Controles, podremos tener directamente en el botón de acción.

Para poder añadirlo, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente:

Abrimos la app Ajustes.

Entramos en Botón de acción.

Nos movemos por las opciones hasta dar con Controles.

En el buscador, buscamos Recordatorios.

Elegimos la opción de Nuevo Recordatorio.

Listo. Cada vez que presionemos el botón de acción nos aparecerá la opción para añadir un nuevo recordatorio. Recordemos que iOS 26 sigue estando en fase beta y que no se lanzará de forma oficial hasta el mes de septiembre. Sin embargo, si queremos probar esta novedad y todas las demás, podemos hacerlo instalando la beta pública.