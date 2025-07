Si creías que ya lo habías visto todo en thrillers, esta serie en streaming te va a dejar en shock y no saldrás del sofá

Un teléfono suena en el sótano de la Casa Blanca. No es una línea cualquiera, y desde luego, no es una llamada rutinaria. Así arranca esta serie, un thriller político creado por Shawn Ryan (The Shield) que no da tregua ni en sus primeros cinco minutos. Te esperan conspiraciones de alto nivel, persecuciones a contrarreloj y un héroe accidental que acaba metido hasta el cuello en una trama que lo supera.

Una llamada en mitad de la noche que lo cambia todo

La trama gira en torno a Peter Sutherland (Gabriel Basso), un agente de perfil bajo del FBI que ha sido relegado a un puesto casi invisible: vigilar una línea telefónica de emergencia en el sótano de la Casa Blanca. Sin embargo, su rutina cambia radicalmente cuando recibe una llamada de auxilio de Rose Larkin (Luciane Buchanan), una joven experta en ciberseguridad cuyos tíos, implicados en operaciones secretas del gobierno, han sido asesinados para silenciar una información comprometedora. Peter, siguiendo el protocolo, debe proteger a Rose, pero pronto ambos se ven obligados a huir mientras intentan descifrar la conexión entre los asesinatos, un misterioso disco duro y una posible infiltración en los más altos niveles del poder.

A medida que avanzan en su investigación, Peter y Rose descubren que la conspiración va mucho más allá de lo que imaginaban: involucra a figuras clave dentro del gobierno y está relacionada con un atentado planeadopara culpar a un líder extranjero y desestabilizar la presidencia. Mientras son perseguidos por asesinos profesionales y sufrentraiciones inesperadas de gente cercana, buscan aliados en personas como Chelsea Arrington (Fola Evans-Akingbola), una agente del Servicio Secreto encargada de proteger a la hija del vicepresidente. La tensión crece cuando todos los caminos conducen a la Casa Blanca y, finalmente, a Camp David, donde un atentado de gran escala amenaza con cambiar el rumbo del país.

Esto es 'El agente nocturno', una de las producciones más exitosas de Netflix en los últimos años, la cual solo podrás encontrar en esta plataforma.