¿Cuándo se lanzará la versión oficial de iOS 26? Esta podría ser la fecha exacta

El ciclo de betas de iOS 26 está a punto de terminar. De hecho, Apple lanzó recientemente la séptima beta y su número de build hace pensar que la versión final se publicará pronto. Aunque todavía no hay una fecha exacta, podemos imaginarnos cuál podría ser en base a lo que ha hecho la compañía en años anteriores.

Apple suele seguir los mismos plazos todos los años, por lo que, mirando el calendario y basándonos en movimientos anteriores, ya podemos intuir cuándo se lanzará iOS 26 y el resto de versiones de los sistemas operativos de forma oficial. Todo dependerá de cuándo se presenten los iPhone 17 y iPhone 17 Pro, que, según todos los indicios, sería el 9 de septiembre.

¿Cuándo se lanzará iOS 26?

Por el momento no hay una fecha oficial de lanzamiento, pero podemos hacernos una idea de cuál podría ser la elegida por Apple para presentar iOS 26 de forma oficial. Teniendo en cuenta que esa fecha suele situarse entre la segunda y la tercera semana de septiembre, ya disponemos de una aproximación bastante fiable.

Otro detalle importante a tener en cuenta es que las versiones oficiales de los nuevos sistemas operativos suelen publicarse una semana después de la presentación de los nuevos iPhone, por lo que ese patrón nos permite acercarnos aún más a la posible fecha escogida por Apple para el lanzamiento de iOS 26.

Actualmente, el número de build de la beta termina con la letra “a”, lo que indica que podríamos estar muy cerca de la versión final. Cuanto más avanzada es la letra del build, más próxima está la versión definitiva. Teniendo en cuenta esto, y que Apple no suele lanzar betas la semana previa a la Keynote, podría quedar una beta más y la versión RC, que es la versión final para los beta testers.

En definitiva, los rumores apuntan a que la presentación de la serie iPhone 17 será el 9 de septiembre y, considerando que la versión oficial de iOS 26 se lanzaría la semana siguiente, justo antes de la llegada de los nuevos teléfonos de la compañía, iOS 26 podría publicarse entre el 15 y el 16 de septiembre.