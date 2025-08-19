Novedades de iOS 26 beta 7: descubre todos los cambios que han llegado

Apple ha lanzado recientemente las séptimas betas de iOS 26 para testers públicos y desarrolladores y, aunque puede ser una de las últimas antes del lanzamiento de la versión final, la compañía sigue añadiendo cambios para mejorar la experiencia, sobre todo con Liquid Glass, el nuevo diseño que llegará a los dispositivos de Apple el mes que viene.

Además de iOS 26, Apple también ha lanzado las séptimas betas de watchOS 26, iPadOS 26 y macOS 26, por lo que ya se pueden actualizar todos los dispositivos a las nuevas versiones. Un dato curioso es que el número de build de estas versiones termina con la letra a, lo que sugiere un lanzamiento cercano.

Novedades de iOS 26 beta 7

Uno de los cambios más importantes ha sido la incorporación de un nuevo ajuste dentro del modo de ahorro de batería inteligente de iOS 26. Ahora se pueden activar notificaciones para dicho modo, lo que permitiría recibir avisos si el iPhone está utilizando más recursos de lo normal o mostrar el momento en el que empiece a funcionar.

Por otro lado, en la app Mensajes ha llegado un nuevo filtro para ordenar las conversaciones: Borradores. Con esta opción es posible localizar aquellas conversaciones en las que se haya escrito un mensaje, pero aún no se haya enviado. Muy útil si no queremos mandarlo inmediatamente.

Además, también se han introducido pequeños cambios en Liquid Glass, por ejemplo, en el Centro de Control. En cambio, el vídeo de bienvenida a iOS 26 sigue siendo el mismo que en la versión anterior, lo que sugiere que estamos ante una de las últimas betas. En dicho vídeo se explican aspectos como la integración de Liquid Glass en la app Cámara.

Aunque podemos estar ante una de las últimas versiones beta, siempre es recomendable esperar a la versión final, que podría llegar en poco menos de un mes. Si tenemos en cuenta que la presentación de la serie iPhone 17 será el próximo 9 de septiembre, la versión definitiva de iOS 26 se lanzaría una semana después.