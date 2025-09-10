¿A cuánta batería renunciarías por el diseño ultrafino del iPhone Air?

Apple presentó ayer el nuevo iPhone Air y los rumores eran ciertos: es el modelo más fino de la historia, con un grosor de solo 5,6 mm. Aunque el tema de la resistencia se ha solventado gracias a una construcción de titanio y a una versión mejorada de Ceramic Shield en la pantalla, lo cierto es que este nuevo diseño se lleva por delante otras características.

Algunas de esas carencias las vemos en la cámara, que, pese a ser un sensor Fusion de 48 megapíxeles, no cuenta con modo macro ni con el ultra gran angular que sí tiene el iPhone 17. Por otro lado, otra de las limitaciones aparece en su batería, ya que no es tan buena como la de los demás modelos. Pese a eso, alcanza las 27 horas de reproducción de vídeo, que es el dato que suele utilizar la compañía para referirse a la duración.

Así es la batería del iPhone Air

Por el momento, lo único que tenemos son los datos que Apple ha ofrecido en la página web del producto. Es importante recalcar esto porque no contamos con experiencias reales y solo sabemos que la compañía habría incluido ciertos elementos a nivel de software, como el nuevo modo adaptativo de iOS 26, y de hardware, como la batería de alta densidad, para poder mejorarla.

Según los datos que ha ofrecido Apple, el iPhone Air tendrá hasta 27 horas de reproducción de vídeo y 22 horas de streaming de vídeo. Y, pese a que la compañía no dijo nada al respecto, gracias a la web europea sabemos que el dispositivo cuenta con una batería de 3.149 mAh, que tiene menos capacidad que la del iPhone 13 (3.227 mAh).

En comparación con los demás modelos de la nueva serie iPhone 17, el iPhone 17 tiene una batería de 3.692 mAh, el iPhone 17 Pro alcanza los 4.252 mAh y el iPhone 17 Pro Max llega hasta los 5.088 mAh. Así que, como era de esperar, el modelo Air es el que tiene la peor batería de la gama. Eso sí, aún no sabemos cómo se comportará en el día a día.

Hay que tener en cuenta que, tal y como hemos mencionado, iOS 26 cuenta con un nuevo modo de ahorro de batería inteligente y que Apple ha introducido también una nueva batería MagSafe, con el objetivo de que la autonomía sea la mejor posible en este nuevo modelo ultrafino, que se podrá reservar a partir del próximo viernes y se lanzará al mercado el 19 de septiembre.